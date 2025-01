La última aparición del director David Lynch: “Deseo que todos estén libres de enfermedades”

El día de hoy, el legendario director de cine de Hollywood, David Lynch falleció, cuatro días antes de su 79 cumpleaños.

Antes de su fallecimiento, Lynch dio un discurso inquietante y conmovedor en lo que finalmente se convertiría en su última aparición pública.

El legendario cineasta tuvo que hacerlo de forma remota cuando quedó confinado en casa dependiendo de oxígeno suplementario después de que le diagnosticaran enfisema en 2020.

El director contrajo una enfermedad pulmonar por fumar cigarillos durante toda su vida|

David se veía genial como siempre con su grueso cabello blanco y sus oscuras gafas de sol, dio sus comentarios de despedida a los asistentes, que se transmitieron en vivo en la gala Meditate America de su fundación TM celebrada en el Lincoln Center de Manhattan el 12 de septiembre.

“Damas y caballeros, buenas noches. Espero que todos estén disfrutando de una noche maravillosa. Me gustaría hablar un poco sobre nada”.

“Y esta nada es lo trascendente. Es el campo unificado. No es una cosa de guión. Es pura conciencia”.

El ganador del Oscar honorario, que comenzó a meditar en 1973, pasó a hablar del viaje de 1968 de los Beatles a Rishikesh, India, donde estudiaron en el ashram de Maharishi Mahesh Yogi.

David Lynch falleció el día de hoy a la edad de 78 años|

"Maharishi comienza a hablar de este campo dentro como nada, no manifiesto. No hay guión', explicó David.

"Y puedes ver a John Lennon captando esto y diciéndole a Maharishi: "Maharishi, ¿estás tratando de decirme que nada va a cambiar mi mundo?" Y se reirían".

Lynch señaló cómo eso inspiró al rockero británico a usar esa línea, así como su mantra "Jai guru deva om" ("Toda la gloria a Guru Dev") en el clásico de 1969 de los Beatles, Across the Universe, que más tarde apareció en su álbum de 1970 Let It Be.

"La gente probablemente pensó que eso era un desacreción. Era una canción optimista de alguna manera sobre la meditación y la belleza de la misma, pero seguía teniendo esta cosa "Nada va a cambiar mi mundo" y se preguntan ¿qué es esto? dijo el ganador de la Palma de Oro.

"Que todos sean felices", dijo Lynch en la oscuridad después de que la canción terminara

“Que todos estén libres de enfermedades. Que el auspicio se vea en todas partes. Que el sufrimiento no le pertenezca a nadie. Paz. - Jai Gurudev” termina Lynch.

David Lynch's speech at Meditate America 2024 - September 13, 2024 pic.twitter.com/s7UsN2vc1Z — Synekura Audio (@synekura_audio) January 16, 2025

Familia del cineasta anuncia su fallecimiento en sus redes sociales

La familia de David anunció su fallecimiento en una publicación de Facebook, escribiendo: "Hay un gran agujero en el mundo ahora que ya no está con nosotros. Pero, como él diría, "Mantén tu ojo en el donut y no en el agujero". Es un hermoso día con sol dorado y cielos azules todo el camino'

En sus últimos días, Lynch, que amaba y vivía en Los Ángeles desde 1970, se vio obligado a evacuar su querido complejo de Mulholland Drive debido a los incendios forestales.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: Muere el director de cine David Lynch a la edad de 78 años