Lady Huracanes: ﻿Tiktoker se disculpa por decir que Yucatán inventa huracanes para no trabajar

La tiktoker Sandra Orozco, quien ahora es conocida en redes sociales como “Lady Huracán”,ha ofrecido disculpas después que se filtrara un video donde afirmaba que la población de Yucatán inventa huracanes para evitar trabajar o asistir a la escuela.

En el video difundido en redes la tiktoker se expresa así:

“Oigan a mi se me hace que los yucatecos se inventan estos huracanes, o que son categoría 5 y así para, de que: no trabajar, que los niños no vayan a la escuela y estar en su casa tirados haciendo nada”, dijo en un video para close friends de su cuenta de Instagram.

Después que el video fuera difundido, las reacciones como críticas y burlas a la joven no se hicieron esperar por lo que la creadora de contenido acudió a sus redes para ofrecer disculpas.

“Estoy completamente en shock, pero hay algo muy importante que desde ayer pensé que quería decirles, y quería hablar con ustedes, sobre todo con la gente yucateca…”

“...Lo que dije estuvo completamente fuera de lugar y estoy 100% consciente. Sé que hable desde la completa ignorancia, sé que estuvo súper mal, que fue una mala broma”.

Orozco aseguró que el video lo compartió en sus “close friends” y no pensaba que ese video fuera a salir de ahí.

Tiktok recibe amenazas de muerte por comentarios sobre el huracán

La creadora de contenido señaló que sus datos personales y su currículum fueron difundidos en línea, lo que le generó preocupación.

“Lo que yo dije fue una broma de pésimo gusto, fue una completa ignorancia, lo sé, pero definitivamente no creo que por eso alguien merezca recibir todo ese hate y todo este acoso”, expresó

