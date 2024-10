Lucero aclara si Enrique Peña Nieto la buscó para ser su Primera Dama

Lucero ofreció una entrevista donde aclara lo que se publicó en el libro 'Confesiones desde el exilio: Enrique Peña Nieto. Los secretos y escándalos del último gobierno del PRI', donde se dice que presuntamente el exmandatario la buscó para que fuera su Primera Dama.

De acuerdo con el texto, el equipo del expresidente de México sugirió al político buscarle una pareja luego de la muerte de su esposa Mónica Pretelini en 2007.

Lucero aclara rumores

En el programa ‘Algo Personal’ con Jorge Ramos, Lucero rechazó que le llegarán a proponer ser la Primera Dama e incluso aclaró que nunca ha tenido un acercamiento con Peña Nieto.

“Ni siquiera existió. Jamás (hubo cercanía) y nunca lo hubiera permitido porque no soy títere, no soy una muñeca y nadie me puede comprar. Yo cuando me medio enteré de esto que decían, que yo era una de las candidatas para ser pareja del Gobernador en ese momento o candidato... No, no, ni muerta”, aseveró.

Lucero acepta trabajar para el PRI

La también actriz expuso que el único acercamiento con el PRI fue cuando la contrataron para promover los logros que se estaban haciendo el partido político, pero hasta ahí.

“A mí me contratan para hacer un anuncio, para cantar. Yo me divierto haciendo mi trabajo, pero nunca en mi vida permitiría que (me dijeran) 'Oye, este cuate te va a ligar porque nos conviene a todos'", dijo.

Y sobre el rumor de que había varias candidatas, en la que estaba Angélica Rivera, para ser la pareja sentimental de Enrique Peña Nieto, la cantante declaró que nunca se enteró de que hubiera reuniones para eso.

“Yo te lo digo con toda sinceridad, ni me enteré que hubiera búsqueda de candidatas. Jamás lo supe. Nunca nadie de su equipo, nadie, jamás se me acercó con esa intención. Y nunca lo hubiera permitido. Yo los hubiera mandado a volar a todos”, finalizó.

