Peña Nieto admite recibir transferencias por 26 millones de pesos

En el libro ‘Confesiones Desde el Exilio. EPN’ del periodista Mario Maldonado, Enrique Peña Nieto habla de la fortuna que tiene y que es gracias a un negocio familiar.

En el texto, el expresidente mexicano admite una transferencia de 26 millones de pesos a través de una empresa de su padre, lo que hizo que el actual gobierno en 2022 abriera una carpeta de investigación para saber la procedencia de esa cantidad.

En ese año la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) exhibió una supuesta red financiera que involucraba a parientes de EPN en un conglomerado de empresas, transacciones millonarias y contratos gubernamentales, de la cual también habría sido beneficiado el exmandatario.

EPN dice estar limpo

En el libro, Enrique Peña aclaró que no hay irregularidades en nada y que de todo tiene la forma de comprobarlo: "Ya se había publicado algo sobre una empresa de mi familia; la mayoría de esas operaciones tienen que ver con una compañía que fundó mi padre hace muchos años".

La empresa Plasti-Estéril, fundada en 1991 por Gilberto Enrique Peña del Mazo, padre del expresidente, fue vendida un año después a Baxter International Inc, la cual es investigada por la UIF por obtener contratos por 12 mil 170 millones de pesos durante el sexenio de Peña Nieto.

EPN explica su fortuna

En la serie de entrevistas que EPN ofreció a Mario Maldonado, afirmó que las transferencias por 26 millones de pesos que le señalaron son transparentes. "Es lo que tengo, con lo que compré una propiedad en España. Por eso hablaban de los ingresos, que son declarados en Atlacomulco. No todo, pero lo que se pagan en cash se ingresa y se paga el impuesto", recordó.

Además, el expriista explicó que parte de su fortuna también viene de su madre Socorro Nieto Sánchez, que tiene unos locales comerciales en una plaza Atlacomulco. “Un poco de eso vivimos; a mí me da una parte y una parte a mis hermanos. Están chiquitos, están en la plaza de Atlacomulco, cerca del mercado; de ahí vienen los recursos".

Sobre la investigación en su contra expuso que “sé que la Fiscalía la tiene y le he dado seguimiento con mis abogados; la tienen congelada, no la han cerrado. Yo voy a presionar un poco para que la cierren, pero cuando haya pasado la elección presidencial; antes no creo que la vayan a cerrar. Han de tenerlo por si se ofrece”.

