Angélica Rivera estaría grabando telenovela en secreto ¿Será buena o villana?

Mucho se habla de que Angélica Rivera quiere regresar a las telenovelas para este año, pero nada se había confirmado por parte de ella y todo estaba en rumores.

La actriz no ha vuelto al foco público desde que se casó con Enrique Peña Nieto y no quedó muy bien parada por el escándalo de ‘La Casa Blanca’ y desde el 2007 no está en los foros trabajando.

‘La Gaviota’ trabaja en secreto

De los primeros reportes que se tuvieron, es que ‘La Gaviota’ fue contratada por el productor Epigmenio Ibarra para una telenovela de Televisa y, la cual, ya estaría grabando.

Pero para reforzar este rumor, fue Juan José Origel quien confirmó que Angélica sería una villana y regresaría a la pantalla chica como antagónica y no como protagonista.

“Sí va a regresar Angélica Rivera, ya está todo preparado, nada más que está todo como que muy cuidadito. Ya está trabajando en los preparativos de esta producción que es de Televisa, en donde ella va a estar”, detalló en su programa ‘Con Permiso’.

Angélica Rivera regresa a Televisa

El periodista de espectáculos fue cuestionado por su compañera Martha Figueroa al decirle que ella no la ha visto por los pasillos de la televisora de San Ángel.

“Es en otro lado (que está grabando) para que la gente no sepa, es todo en secreto... Pero ella ahora va a ser la antagónica de la novela”, finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ACTRIZ PARA ADULTOS NARRA SU ENCUENTRO CON DONALD TRUMP