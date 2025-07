Lady Racista se disculpa por insultos, pero policía la rechaza

Ximena Pichel, conocida como “Lady Racista”, ofreció una disculpa pública al policía de la SSC que insultó con expresiones discriminatorias en la colonia Condesa. Sin embargo, el oficial rechazó su gesto durante la última audiencia celebrada en los juzgados de la colonia Doctores.

El juez de control la vinculó a proceso por el delito de discriminación y le otorgó la suspensión condicional bajo ocho medidas cautelares. Entre ellas: no salir del país, realizar servicio comunitario en el COPRED, asistir a talleres de sensibilización y pagar 97 mil 750 pesos como reparación del daño.

El incidente ocurrió el 3 de julio, cuando Pichel respondió con insultos racistas tras recibir un inmovilizador por no pagar parquímetro. El video del momento se viralizó y derivó en denuncias ante la Fiscalía capitalina y COPRED.

Aunque Pichel aseguró que se disculpaba “de corazón”, el oficial agredido se negó a aceptar su mano y rechazó el perdón. La audiencia se llevó a cabo bajo fuerte resguardo, tras los ataques que la mujer recibió días antes por parte de manifestantes.

Durante la audiencia, Pichel se dirigió al agente y expresó: “Solo quiero ver si me puedo acercar a ustedes para darles la mano y brindarles mis disculpas de corazón”. No obstante, el policía agredido, quien interpuso una denuncia por discriminación, se mantuvo en silencio y no aceptó el gesto. Ante la falta de respuesta, Pichel insistió: “Bueno, les ofrezco mis disculpas y que de verdad me puedan perdonar, gracias”.

Durante la audiencia, Pichel se dirigió al agente y expresó: "Solo quiero ver si me puedo acercar a ustedes para darles la mano y brindarles mis disculpas de corazón". No obstante, el policía agredido, quien interpuso una denuncia por discriminación, se mantuvo en silencio y no aceptó el gesto. Ante la falta de respuesta, Pichel insistió: "Bueno, les ofrezco mis disculpas y que de verdad me puedan perdonar, gracias".

