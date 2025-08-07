“Lagunilla, mi barrio” continúa su exitosa temporada 2025 en la CDMX

La producción teatral “Lagunilla, mi barrio” continúa con funciones regulares en 2025 en el Centro Cultural Teatro II, en la Ciudad de México. Desde su estreno el 23 de septiembre de 2022, la obra se ha consolidado como una de las comedias musicales más exitosas y vigentes del país.

El montaje cuenta con la participación de destacados actores. / FB: Lagunilla, mi barrio. |

Inspirada en la icónica película de 1980, esta puesta en escena combina comedia, crítica social, música en vivo y cultura popular, atrayendo a cientos de espectadores cada semana. Su formato dinámico y elenco de celebridades la han convertido en una de las favoritas del público.

El montaje cuenta con la participación de destacados actores y comediantes mexicanos:

Las funciones en la ciudad se llevan a cabo en los siguientes horarios:

Viernes a las 20:00 h

Sábados a las 19:00 h

Domingos a las 17:00 h

Además de su temporada estable en la capital, la obra se ha presentado en otros estados del país, incluyendo Guadalajara, donde ofreció funciones especiales en el Teatro Galerías, ampliando así su alcance y consolidando su éxito a nivel nacional.

Con una fórmula que mezcla tradición, talento y entretenimiento, “Lagunilla, mi barrio” se mantiene como una de las mejores opciones teatrales del año. Su permanencia en cartelera reafirma su lugar como referente del teatro musical en México. lo que se sugiere.

“Lagunilla, mi barrio” se mantiene como una de las mejores opciones teatrales del año. / FB: Lagunilla mi barrio |

¿Quieres llevarte boletos gratis para ‘Lagunilla, mi barrio’?

Tenemos pases dobles para que se vayan a disfrutar de Lagunilla Mi Barrio.

Para ganar:

- Sólo debes seguir a RÉCORD y Contra en Instagram

- Arrobar al amig@ con quien irías

- Menciona por qué te gustaría ir a ver esta obra

¡Los más originales ganarán! ¡Suerte!

