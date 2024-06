Laura G fue operada de emergencia. ¿Cuál es su estado de salud?

La conductora Laura G fue operada de emergencia, luego de que durante una visita de rutina al médico le detectaron un padecimiento que necesitaba de inmediato meterla al quirófano para una cirugía.

Fue mediante sus redes sociales que la exconductora del programa Venga la Alegría, de TV Azteca, compartió que en días recientes acudió con su ginecólogo ya que sospechaba estar embarazada de su tercer hijo, sin embargo, para su sorpresa el doctor le dijo que no se trataba de un bebé, sino de un quiste en un ovario que requería operación de emergencia.

El riesgo de que la situación se complicara era alto, ya que después del procedimiento quirúrgico se descubrió que no era un quiste, sino dos los que tenía y uno estaba a punto de reventar.

“Era un quiste gigante que había crecido muy, muy grande, y me dijo que no me podía dejar salir. Terminaron siendo dos quistes, uno a punto de reventar, y ya estoy bien. Hay que ir al ginecólogo a checarse más seguido”, compartió desde el hospital la conductora.

¿Cuál es el estado de salud de Laura G?

El estado de salud de Laura G es bueno y ya está fuera de peligro, al compartir en redes sociales que se está recuperando en casa, rodeada de su familia y amigos, y agradeciendo la preocupación de todos sus fans por su situación.

“En reposo, como me indicaron, viendo películas, con mis queridos, con muchos mensajes muy bonitos, detalles, flores, globos. Hubo algunos que me mandaron que no pusieron tarjeta. El lunes les cuento todo, pues la situación estuvo muy ruda, y yo con 850 planes por hacer este fin de semana”, publicó en Instagram Laura G.

