LCDLF: Juan Osorio asegura que Bárbara Torres pagará caro su traición a Emilio

"La Casa de los Famosos México". Los nominados son Paul Stanley, Sergio Mayer y Este domingo saldrá el quinto expulsado de. Los nominados son Paul Stanley, Sergio Mayer y Emilio Osorio . Por tal motivo, platicamos con el productor Juan Osorio para conocer su opinión ahora que se armó un gran revuelo por la traición de Bárbara Torres hacia su hijo, que ha resultado ser una revelación por su forma tan inteligente de comportarse y carisma para ganarse el cariño del público.

“Como padre de Emilio, me siento muy orgulloso del desarrollo que ha tenido en este reto. La forma en cómo se ha conducido habla del ser humano que la gente está conociendo y que yo conozco. Él no está actuando ni trae personajes, él es así, auténtico y tiene valores”, destacó.

Aunque destacó su autenticidad, Juan Osorio dejó en claro que su hijo sabe dónde está y que tiene su propia estrategia: “Emilio se ha manejado con mucha inteligencia para elegir sus alianzas dentro de la casa: encabezados por Wendy, Poncho y Sergio. Son tres fuertes pilares de los que él se ha cobijado y ha aprendido”.

Tacha de malagradecida a Bárbara Torres

De la nominación y traición de Bárbara Torres hacia Emilio, nos dijo: “El hecho de que haya sido nominado fue un gran error, sobre todo de Bárbara. Antes que nada, es mamá y sabe que los jovencitos no se tocan y Emilio es un bebé al lado de todos ellos. Ahora, si tenía más candidatos a quién enfrentar y con quien desahogarse, ¿por qué no hacerlo? Sin embargo, los errores se pagan caro. Y esta factura la va a pagar muy cara”.

Incluso tachó a la argentina de ser una malagradecida: “Yo considero que Bárbara está muy vulnerable y su estrategia no tiene ninguna fortaleza. O sea, yo sé que es un juego, pero también hay ética. A Bárbara se le olvida que está en un país que la ha recibido con los brazos abiertos y ha hecho que su vida cambie y tenga otro valor”.

Aunque Emilio compite contra Paul y Sergio Mayer, dos personajes fuertes en el reality, el productor confía en que este domingo su hijo no dejará la casa: “Estoy convencido de que va a librar esta primera nominación. Me sorprende el apoyo que está recibiendo Emilio, tanto del público como de artistas tan grandes como Gloria Trevi y Danna Paola. Por si fuera poco, todos los seguidores de Wendy están con mi hijo incondicionalmente”.

Osorio adelantó que se ha organizado para apoyar a su hijo: “Mañana (sábado 8 de julio) voy a tener dos camiones afuera de Televisa, para manifestar el apoyo a Emilio. Que escuche que estamos respaldando su trabajo porque se está conduciendo con inteligencia y sensibilidad”.

Lanza gancho contra ‘La Barby’ Juárez

Aprovechamos para cuestionarlo sobre ‘La Barby’ Juárez, quien también nominó a Emilio y nos compartió: “De ‘La Barby’ lo entiendo perfecto, porque ella viene de una familia con muchos problemas de integración y la metes a un experimento de ese tipo, ¿pues qué te puedes esperar? La veo como si se hubiera bajado de la peor pelea de su vida. Véanla, pobre muchacha. Se ve deformada, ojerosa, inflamada, desubicada. Y es normal que no me sorprenda que haya nominado a Emilio”.

Fuera de la polémica, el productor nos adelantó que ya está trabajando en su próxima telenovela y confirma que Wendy sí va a participar: “El personaje al que Wendy va a estar invitada no puedo hablarlo hasta que ella esté afuera. Eso sí, ya tengo un maestro que le va a dar clases de actuación, porque esta carrera hay que respetarla. Pero Wendy nació con luz, humilde, sencilla pero auténtica. Y bueno, si me pidió trabajo por medio de Emilio, lo va a tener y no le voy a fallar”.

Finalmente, Juan Osorio reiteró que cumplirá su promesa de raparse si su hijo es eliminado: “Lo dije y lo cumplo. Si Emilio sale de la casa este domingo, me rapo en el momento que esté saliendo. De hecho, ya le entregué la máquina a mi novia Eva Daniela, para que lo haga en dado caso, pero la verdad confío mucho en el público”.