La Casa de los Famosos: Niurka pone en duda al reality tras nominación de su hijo Emilio Osorio

Las semanas pasan y en “La Casa de los Famosos” ninguno de sus inquilinos está a salvo de quedar nominado. Este miércoles de Gala de Nominación las estrategias jugaron en contra de ‘La Barbie’ Juárez, Paul Stanley, Sergio Mayer y Emilio Osorio, este último, sin duda la nominación más polémica debido a la furiosa reacción que tuvo su madre, Niurka Marcos , en las redes.

Niurka, quien permanentemente se encuentra activa en las redes sociales, no tardó en reaccionar a la nominación de su cachorro.

A través de un live que fue viralizado por la fan page @imperiobbnius_oficial, la vedette reaccionó a su estilo y no dejó títere sin cabeza: “Ya me escribieron de todos lados pa´ avisarme: 'Mamá Niu, ve lo que dijo Diego (de Erice)'; 'Niurka no lo va a poder salvar', dice con su particular tono.

Sus palabras hacen eco en una semana agitada para la producción de "LCDLF", la cual ha sido señalada en redes sociales de interferir en el desarrollo del programa en favor de ciertos inquilinos.

En otra parte del live, Niurka se lanza contra uno de los presentadores, Diego de Erice, quien presuntamente habría puesto en duda la salvación de Emilio: “Pues si ustedes no meten las manos, tal vez sí, Diego. Espero que ustedes no metan las manos y dejen al público jugar. ¿Pa´ qué me buscan la lengua?"

En un tono menos polémico, Niurka finalmente pide a sus fans y a los de Emilio votar por él para salvarlo.

Cómo votar para salvar a tu famoso favorito

Para participar en las votaciones de La Casa de los Famosos México, sigue estos pasos:

Ingresa a la página oficial de LCDLF o utiliza el Código QR que aparecerá durante las galas. Haz clic en la sección votaciones en la página. Selecciona el participante por el que quieres votar. Da clic en Enviar voto.

El público en general podrá votar una sola vez. Suscriptores a ViX Premium pueden votar hasta 10 veces por día durante las Pre-Galas, Galas y Post-Galas los días miércoles, jueves, viernes y domingos.