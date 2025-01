Liberan a mexicanos secuestrados en el buque Galaxy Leader por rebeldes hutíes de Yemen

Después de más de un año secuestrados, fueron liberados los dos mexicanos que estaban en la tripulación del buque Galaxy Leader , mientras navegaba por el Mar Rojo cuando fue raptado por rebeldes hutíes de Yemen.

El buque fue secuestrado desde noviembre de 2023/X|



Fue la Secretaría de Relaciones Exteriores la que informó que hoy, en Mascate, Omán “fueron liberados los connacionales Marcos Gómez Jerez y Arturo Alberto Zacarías Meza”. Ambos fueron recibidos por el embajador de México ante Arabia Saudita, Aníbal Gómez Toledo, y por personal de esa representación diplomática.



La Secretaría de Relaciones Exteriores también destacó que esta liberación de secuestrados fue en parte gracias al “alto al fuego y a un mejoramiento de las condiciones en Gaza, por lo que el acuerdo alcanzado entre Israel y Hamás facilitó su liberación”, al ser esta una de las condiciones del liderazgo hutíe para la liberación de la tripulación del Galaxy Leader.

Los dos connacionales rescatados son originarios de Veracruz/Gobierno de México|



“ Como resultado de esas gestiones, se permitió a ambos connacionales la comunicación telefónica de manera frecuente y directa con sus familias y se autorizó el acceso del Cónsul Honorario de México en Yemen a los detenidos, quien constató su buen estado de salud y se aseguró que recibieran un trato digno”, agregó la SRE.



Fue el pasado 19 de noviembre de 2023 cuando rebeldes hutíes de Yemen, apoyados por Irán, secuestraron el buque carguero Galaxy Leader en el Mar Rojo, en el que iban 25 tripulantes originarios de México, Ucrania, Bulgaria y Filipinas.

Yemen' Houthi rebels said Wednesday they released the crew of the Galaxy Leader after mediation by Oman to support the ceasefire agreement between Hamas and Israel in Gaza 🇵🇸



Iran backed militia seized the carrier in November 2023 over its connection to Israel at… pic.twitter.com/f5hLzTYnAi

— Saad Abedine (@SaadAbedine) January 22, 2025