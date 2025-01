Pasajeros en un avión celebran a Donald Trump cantando 'YMCA'

Un vuelo en ruta a Washington, D.C., lleno de pasajeros se hizo viral en redes sociales.

El momento de los pasajeros celebrando la toma de posesión del presidente Donald Trump con estilo cantando la canción que se ha asociado con la campaña del actual presidente: "Y.M.C.A".

En el vídeo, se ve a los pasajeros realizando la icónica coreografía asociada con el número disco de 1978.

Sarah Rogers, compartió el vídeo en TikTok que captura el viral momento que desde entonces ha obtenido más de 2 millones de visitas.

Sarah Rogers mencionó que hubo algunos pasajeros que no se unieron a la celebración, pero aún así se mantuvieron respetuosos y dejaron que todos "tuvieran su momento".

People jammin’ to YMCA on the plane to DC pic.twitter.com/neKFBgJaae — Karli Bonne’ 🇺🇸 (@KarluskaP) January 18, 2025

Mujer recibió regalo de navidad boletos para ver a Trump

Rogers le dijo al diario Fox News que su marido la sorprendió en Navidad con entradas para la inauguración de Trump.

"Normalmente no soy una persona muy política, pero durante el último año más o menos, me he involucrado bastante en la campaña de Trump... y (mi marido) sabía que realmente estaba involucrado en esto", dijo Rogers.

"Cuando Trump ganó, y sabíamos que iba a ser presidente, decidió reservar este viaje para mí... Gastamos dinero en él, pero para mí, valió la pena. Fue un regalo de Navidad. Es una experiencia única en la vida".

Donald Trump se volvió presidente el lunes en su toma de protesta|

Rogers estaba esperando en la puerta con el resto de los pasajeros cuando un individuo en el vuelo se puso de pie y comenzó a agitar un cartel de Trump.

"Una vez que todos llegamos a bordo y todo, había solo esta vibra en el aire como si todos estuviéramos emocionados de ir a D.C. para la inauguración", agregó.

"Antes de que despeguemos, la azafata dijo: 'Solo quiero preguntar, ¿hay alguien en este vuelo que vaya a la inauguración?' y todos empezaron a animar".

El avión puso la canción "Y.M.C.A." de Village People y comenzó a sonar sobre el intercomunicador y las luces de la cabina cambiaron a rojo y azul.

El momento se hizo viral en un avión de la aerolínea Southwast|

