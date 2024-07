Lizbeth Rodríguez vs Toñita: “Me parece una mala amiga”

Un nuevo pleito está surgiendo entre Lizbeth Rodríguez y Toñita, pues la cantante no le perdona a la influencer que la haya lastimado a propósito ahora que participaron en ‘Survivor México’.

Cabe recordar que la exintegrante de ‘La Academía’ tuvo que ser operada de un desgarre muscular y rotura de ligamento en un pierna, luego de que la modelo la lastimó al tratar de jalarla para que se soltara de un tronco, por lo que le abrió de más sus extremidades.

Toñita culpa a Lizbeth Rodríguez

Es su momento, Toñita dijo que el problema que sufrió fue apropósito porque Lizbeth necesitaba llamar la atención y estaba analizando en demandarla.

“Me lastimaron y lo digo con todos los calzones del mundo… ¿Qué le vas a decir a Lizbeth Rodríguez que está acostumbrada a llamar la atención? No tenía el ‘foco’, pues te quita de la manera más baja, lastimando”, detalló.

Lizbeth se defiende de Toñita

Por su parte, la influencer detalló que desde el incidente no ha tenido contacto con la cantante pero le parece mala onda que la esté culpando cuando ambas saben que las cosas no pasaron así.

"Si ya sabes que no eres deportista, si ya sabes que no te dedicas a eso, si ya sabes que vas a un juego en donde vas a luchar, pues claro que te preparas. Ella jamás se preparaba. Es muy fácil venir y culpar a otro. Ella misma no se cuidó", mencionó.

Además, Lizbeth consideró, en una entrevista, una mala amiga a Toñita y que si la vuelve a ver si el saludo le dará: "Yo si la veo, no la voy a saludar, la verdad, no me gusta. Yo sé que es su manera de que hablen de ella. Es su manera de darse a conocer, pero yo creo que no necesitas llevarte entre las patas a alguien, ni difamarlo de esa manera para perjudicarme. Me parece poco profesional. Me parece poco ético. Me parece una mala amiga. Me parece una mala persona en este momento. Todo cae por su propio peso”, finalizó.

