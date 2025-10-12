Lluvias en México dejan más de 40 muertos y miles de afectados

Las fuertes lluvias que azotan gran parte del territorio mexicano en los últimos días han dejado un saldo de más de 40 personas fallecidas y miles de damnificados en varios estados del país. Las autoridades federales y locales trabajan a contrarreloj para atender a las comunidades más afectadas.

Las autoridades exhortaron a la población a seguir las recomendaciones de Protección Civil. / SEDENA

De acuerdo con reportes de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), las precipitaciones han provocado derrumbes, desbordamientos y daños estructurales en al menos seis estados, entre ellos Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Puebla, Chiapas y Tlaxcala, donde se han desplegado brigadas de rescate y ayuda humanitaria.

Los estados más afectados por las lluvias

En Guerrero y Veracruz se reportaron las mayores afectaciones, con decenas de viviendas destruidas, cortes carreteros y comunidades incomunicadas. En Oaxaca y Chiapas, los ríos desbordados obligaron a la evacuación de cientos de familias, mientras que en Puebla y Tlaxcala se mantienen labores de limpieza y evaluación de daños.

En Guerrero y Veracruz se reportaron las mayores afectaciones, con decenas de viviendas destruidas. / X

La CNPC confirmó que varios municipios permanecen en alerta roja, debido al riesgo de nuevos deslaves por la saturación del suelo. En tanto, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) activó el Plan DN-III-E para apoyar con tareas de rescate y distribución de víveres.

Hasta el momento, más de 15 mil personas han sido evacuadas de zonas de riesgo y trasladadas a refugios temporales. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) continúa los trabajos para restablecer el servicio eléctrico en comunidades afectadas por apagones.

ecretaría de la Defensa Nacional (Sedena) activó el Plan DN-III-E para apoyar con tareas de rescate. / X

El Sistema Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que las lluvias podrían continuar en los próximos días, principalmente en el Golfo de México, la Sierra Madre Oriental y el sur del país, por lo que se mantienen activas las alertas en al menos 10 entidades.

Un llamado a la prevención

Las autoridades exhortaron a la población a seguir las recomendaciones de Protección Civil, evitar cruzar ríos o zonas inundadas y mantenerse informados a través de canales oficiales. También se habilitaron centros de acopio en distintos estados para recibir donaciones destinadas a los damnificados.

En Oaxaca y Chiapas, los ríos desbordados obligaron a la evacuación de cientos de familias. / X



