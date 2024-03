Mariana Robles rompe el silencio y revela cómo fue el accidente donde murió Nicandro Díaz

Mariana Robles rompió el silencio y habló por primera vez sobre la muerte de Nicandro Díaz, revelando cómo fue el accidente que a la postre terminó con la vida del productor de Televisa.

En entrevista con el programa ‘Ventaneando’ de TV Azteca, la actriz de doblaje y locutora confirmó la versión de que el accidente que sufrieron en Cozumel, Quintana Roo, el pasado fin de semana, no fue en una moto acuática, sino en una motoneta normal, en la que ambos viajaban, sin embargo, su caída no fue porque un animal se cruzó en su camino, como había trascendido hace unos días.

“De pronto hay declaraciones que hablan algo de un animal... yo nunca dije. Es la primera declaración que doy. La declaración que he dado fue a las autoridades, a la policía de investigación, pero antes de esto yo no había declarado nada. Si una moto de agua, pues no, ni siquiera nos metimos al mar.

“Fuimos a comer, regresamos, venía yo con él abrazada, obviamente es un hombre más grande que yo iba recostada en su espalda; la segunda imagen que tengo es yo parada a su lado y él…”, declaró Mariana antes de romper en llanto.

“Perdí el conocimiento, de repente ya estoy dentro de la clínica, me dicen que lo tienen que operar. En Cozumel no había sangre, Nicandro tenía un tipo de sangre muy particular. Fue muy complicado conseguir sangre”, agregó.

Familia de Nicandro Díaz no le permitió asistir a su funeral

Por último, Mariana Robles dijo no temer por la sospecha que existe sobre ella respecto a la muerte de Nicandro Díaz, pues apeló a los “peritajes” de las autoridades, además de que confirmó que no pudo asistir al funeral del productor de Televisa por petición de sus hijos.

“Me mandaron un mensaje que preferían que no me presentara, yo soy una mujer muy respetuosa, no quiero ocasionar problemas”, culminó. Mariana Robles.

