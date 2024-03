Novia de Nicandro Díaz es investigada por la muerte del productor

El caso de la muerte de Nicandro Díaz parece estar lejos de cerrarse, ya que ahora, por petición de los hijos del productor, se abrió una investigación contra su novia, Mariana Robles, pues no se explican por qué tras el accidente que le costó la vida a su padre, ella sólo presentó algunos golpes.

El reporte de la policía de Cozumel, Quintana Roo, en donde estaba vacacionando, reportó que Nicandro Díaz sufrió un accidente mientras manejaba una motocicleta marca Honda sobre la carretera Costera Sur, cerca de la zona conocida como Cedral, cuando de repente derrapó después de tratar de esquivar un animal que se cruzó.

Como consecuencia de esto, el productor de Televisa cayó sobre la maleza y sufrió fuertes golpes, entre ellos uno en la zona abdominal que provocó que se le reventara el bazo, ocasionándole un trauma esplénico que fue el que provocó su muerte. Mientras tanto su novia, que viajaba con él en la moto, sólo tuvo algunos golpes leves, pues incluso fue ella quien pidió el auxilio de una ambulancia.

"Eso lo tiene que decidir la familia, no lo sé, su hijo mayor es el que tendrá que ver eso, es el que está autorizado para tomar esas decisiones, yo no", comentó a su llegada a la Ciudad de México Mariana Robles, quien no se quedó en Cozumel y dejó en manos de los hijos del productor todos los trámites para el traslado de su cuerpo.

¿Por qué investigarán a la novia de Nicandro Díaz?

La versión sobre el accidente que le ocasionó la muerte a Nicandro Díaz no convenció del todo a los hijos del productor, quienes fueron los que pidieron a las autoridades de Quintana Roo hacer una investigación para esclarecer el papel que tuvo Mariana Robles, al cuestionarse por qué ella apenas sufrió unos cuantos golpes, esto según información del periodista Jorge Carbajal.

"Cozumel es una isla, que sí es grande, pero tampoco enorme, está grande y de hecho, la gran mayoría de turistas que llega a Cozumel renta o una moto o un carrito de los de golf o carritos chiquitos (...) Pero hay una realidad, los autos o motos no andan a alta velocidad.

“Pues que tuvieron una reunión con los hijos de Nicandro Díaz, y según lo que nos cuentan, han llegado a la conclusión de solicitar a las autoridades que se haga una investigación a fondo para saber por qué pasó ese accidente, exactamente qué le pasó a su papá y por qué no le pasó nada a esta mujer que iba con él", comentó el periodista, al tiempo que agregó que las autoridades “ya le prohibieron a la novia de Nicandro Díaz que salga del país”.

