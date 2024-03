¿Quién fue Nicandro Díaz? El productor de Televisa que murió este lunes

La mañana de este lunes murió a los 60 años Nicandro Díaz, productor de telenovelas de Televisa, víctima de un accidente en una moto acuática en Cozumel, Quintana Roo. Pero ¿Quién fue Nicandro Díaz?.

Nació en Monterrey, Nuevo León el 7 de agosto de 1963 y en la década de los 90 comenzó su carrera en Televisa, como asistente del productor chileno Valentín Pimstein en novelas como Monte Calvario y Rosa salvaje, Mi segunda madre, Simplemente María, La pícara soñadora y Carrusel de las Américas, donde tuvo el cargo como coordinador de producción, y así fue escalando hasta ser hoy la cabeza de un equipo.

“De chico veía telenovelas y don Valentín no era ni conocido físicamente, la vida me llevó a su oficina y me hice en un proceso cronológico, con mucha hambre de ser, estar metido jornadas enteras. Estamos medio locos los que nos dedicamos a esto”, dijo Nicandro Díaz en entrevista para Televisa Espectáculos.

Para 1996 se convirtió en productor asociado de Lucero Suárez y Pedro Damián. 1998 se convirtió en productor ejecutivo de Televisa Niños, y en ese mismo año comenzó la producción de telenovelas con él a la cabeza y desde entonces hasta la fecha no paró de hacer historias.

Su primera novela en el horario estelar de Televisa fue 'Destilando amor' (en 2007) que fue una nueva versión de la novela colombiana 'Café con aroma de mujer'.

Entre sus telenovelas más exitosas están ‘Soy tu dueña’ (en 2010) y Amores Verdaderos (en 2012). Su última novela producida fue ‘Golpe de suerte’, la cual terminó el pasado 18 de febrero.

Incluso, reveló la que para él fue su mejor novela o la consentida "Si tuviera que escoger una, sería 'Destilando Amor', la de la 'Gaviota', puede ser esa", le dijo a Alberto Peláez, quien lo entrevistó recientemente.

Ganó seis premios TVyNovelas, y todos fueron por Mejor telenovela: Destilando amor, Mañana es para siempre, Soy tu dueña, Amores Verdaderos y El Bienamado.

¿Qué novelas hizo Nicandro Díaz?

Gotita de amor (1998)

Alma rebelde (1999)

Carita de ángel (2000-2001)

¡Vivan los niños! (2002-2003)3​

Contra viento y marea (2005)4​

Destilando amor (2007)5​

Mañana es para siempre (2008-2009)6​

Soy tu dueña (2010)7​

Amores verdaderos (2012-2013)8​

Hasta el fin del mundo (2014-2015)

El Bienamado (2017)

Hijas de la luna (2018)

La mexicana y el güero (2020-2021)9​

Mi fortuna es amarte (2021-2022)10​

Mi camino es amarte (2022-2023)

Golpe de suerte (2023-2024)

