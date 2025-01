Maribel Guardia denunciará a su nuera; Imelda Tuñón responde: “A ella le gusta hacer show”

Maribel Guardia sorprendió a propios y extraños con su publicación en redes sociales donde afirma que presentará una denuncia en contra de su nuera, Imelda Tuñón.

La actriz explicó que tuvo que recurrir a las autoridades porque busca defender la integridad de su nieto, pero que en ningún momento desea dañar a la esposa de su hijo fallecido Julián Figueroa.

“Con dolor comunico que me he visto en el deber moral de poner una denuncia contra la madre de mi nieto, con el único afán de defender su integridad. No tengo interés de entrar en ningún detalle, ni de lastimar su imagen. Solo quiero cuidar la seguridad de mi nieto y que se haga lo que Dios y la autoridad determinen prudente”, declaró.

La relación entre suegra y nuera era muy buena y la presumían en redes / IG: @imetunon|

Imelda Tuñón busca proteger a su hijo

Ante la publicación de Maribel Guardia, los cibernautas se fueron hasta la cuenta de Instagram de Imelda para preguntarle qué estaba ocurriendo y por qué su suegra la estaba demandando.

La cantante dijo que es por cuestiones de su hijo, pues ella ya busca independizarse de la familia de su esposo, pero al parecer a la actriz no le parece que aleje al niño de su lado.

Y es que tras la muerte de Julián Figueroa, la señora Guardia ha dicho que quedó muy afectada y que su nieto es lo que único que tiene de su hijo y que no quiere perderlo, porque sabe que en cualquier momento su nuera buscará rehacer su vida.

Maribel Guardia no quiere perder a su nieto, hijo de Julián Figueroa / IG: @maribelguardia|

“Porque quiero vivir sola con mi hijo, por eso me lo quiere quitar, yo no voy a declarar nada, a ella es la que le gusta hacer show”, declaró ante la denuncia en su contra.

La gente también le estaba diciendo que dejará a su hijo con su abuela que nada le costaba y que no fuera malagradecida porque le ha ayudado económicamente.

“No lo soy (malagradecida), pero es injusto que me quiera quitar lo único que tengo, ella ya tuvo su oportunidad… Mi hijo y yo somos nuestro hogar, él ahorita está muy asustado y lo único que quiere es ir conmigo a descansar de esta pesadilla”, finalizó.

Imelda no dejará que le quieten a su hijo / Rede Sociales|

