Maribel Guardia quiso robarse a su nieto y su esposo la engañó, asegura su nuera

Luego de que Maribel Guardia diera a conocer que pondría una denuncia contra su nuera supuestamente por descuidar a su nieto, Imelda Tuñón dio sus primeras declaraciones.

En entrevista con los medios, la esposa del fallecido Julián Figueroa explicó que la actriz acudió a la escuela del niño con policías de investigación para llevarse al menor sin su permiso, lo que calificó el acto como un robo.

“Pues fue a la escuela y trató de llevárselo sin mi autorización, cuando yo no estaba ni enterada ni me avisaron, hizo una denuncia donde dice cosas muy delirantes; el niño ya declaró en contra”, dijo.

Imelda acudió a la Fiscalía para recuperar a su hijo / Redes Sociales|@adn40mx

Imelda descarta ser mala madre

Por su parte el periodista de nota roja, Carlos Jiménez, mejor conocido como el C4, detallaba que la denuncia de Maribel Guardia ante la Fiscalía de la CDMX contra su nuera fue porque presuntamente se la pasaba de fiesta por días bebiendo y consumiendo estupefacientes por lo que abandonaba al menor.

Al respecto, Imelda dijo que la acción de su suegra tal vez se deba al dolor que aún tiene por la pérdida de su hijo, pero que no es una mala madre como dicen y espera sacar a su niño del DIF, donde lo tienen resguardado.

“Si el antidoping hubiera salido positivo no estaría aquí, me tendrían en otro lado, porque probablemente no estaría capaz de estar con el niño”, expuso.

Imelda dice que Maribel está muy dolida por la pérdida de su hijo / Redes Sociales|

¿Maribel Guardia sufrió una infidelidad?

Al cuestionar a la cantante sobre si tenía problemas con Maribel, declaró que todo empezó cuando ella descubrió una infidelidad de Marco Chacón hacía la actriz.

“Las incomodidades se desataron cuando descubrí la infidelidad de Marco con una exalumna suya de la Universidad donde daba clases, que ya llevaban una relación de aproximadamente tres años y desde ahí se puso muy en mi contra”, recordó.

El engaño lo reveló la nuera del Maribel Guardia / Redes Sociales.|@mitchchismeyuber

La joven madre dijo que el engaño lo descubrió cuando iba a imprimir unas cosas desde la computadora y se abrieron las conversaciones del esposo de Maribel.

“Se las mostramos a Maribel y Marco se enojó muchísimo conmigo, entonces a partir de ahí es cuando me han traído…”, dijo.

Por último, no consideró a sus suegros como malas personas pero que están atravesando un problema por la pérdida de Julián y descartó que haya atentado contra la actriz como se puso en la denuncia en su contra.

“Yo tengo que hacer mi vida, yo tengo un hijo que me necesita... había una de las declaraciones que, de hecho se desestimó, que supuestamente tenía miedo de que fuera atentar contra su vida, qué le puedo hacer. Me dijeron que (la denuncia) estaba escrito de una manera muy dolosa”, finalizó sin antes decir que pedirá una orden de restricción porque ahora teme por su vida.

Imelda ahora teme que Maribel atente en su contra / Redes Sociales|

