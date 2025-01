Maribel Guardia recupera a su nieto y la Fiscalía investiga a su nuera Imelda Tuñón

Luego de horas de incertidumbre, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México le entregó a la actriz Maribel Guardia a su nieto, mientras se da a la tarea de seguir una investigación contra su nuera Imelda Tuñón , quien fuera pareja de su hijo fallecido Julián Figueroa.



El escándalo se hizo público cuando la tarde del martes 21 de enero la reconocida actriz, conductora y cantante de Televisa compartió mediante redes sociales que había interpuesto una demanda contra su nuera, alegando que era con el fin de salvaguardar la integridad de su nieto de apenas 7 años de edad.

Maribel Guardia emprendió acciones legales contra su nuera Imelda Tuñón/IG: @imetunon |



“ Con dolor comunico que me he visto en el deber moral de poner una denuncia en contra de la madre de mi nieto, con el único afán de defender su integridad. No tengo afán de entrar en ningún detalle, ni de lastimar su imagen. Solo quiero cuidar la seguridad de mi nieto y que se haga lo que Dios y la autoridad determinen prudente”, se lee en la publicación que hizo la artista.



Por su parte Imelda Tuñón, entre diferentes temas, aseguró que Maribel Guardia estaba en su contra y había hecho esa acusación porque supuestamente descubrió una infidelidad de su esposo Marco Chacón.

Imelda Tuñón aseguró que Maribel Guardia sufrió una infidelidad de su esposo/IG: @imetunon|



“ Las incomodidades se desataron cuando descubrí la infidelidad de Marco con una exalumna suya de la Universidad donde daba clases, que ya llevaban una relación de aproximadamente tres años y desde ahí se puso muy en mi contra”, comentó la también actriz y cantante.



Fiscalía entrega el niño a Maribel Guardia



Luego de tomar las declaraciones de ambas partes y de que el niño pasara la noche bajo custodia del las autoridades, la Fiscalía de la CDMX decidió entregarlo a su abuela Maribel Guardia.



“ Le entregan a Maribel Guardia a su nieto. Tras horas de estudios, entrevistas y peritajes y para garantizar la integridad del niño, la Fiscalía de CDMX, determinó entregar al hijo de Julián Figueroa a su abuela paterna”, informó el reportero Carlos Jiménez, agregando que las autoridades “indagan a Imelda Tuñón por una denuncia en su contra”.

Maribel Guardia busca quedarse con la custodia de su nieto/IG: @maribelguardia|



Esta información fue confirmada por el esposo de Maribel Guardia, Marco Chacón, quien agregó que más tarde la artista de origen costarricense emitiría un comunicado para dar máa detalles sobre el caso.

