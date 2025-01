Mark Zuckerberg:"La administración de Biden amenazó a mis empleados para censurar contenido del presidente"

El fundador del CEO de Meta, Mark Zuckerberg, fue invitado al podcast de Joe Rogan y reveló que los miembros de la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden le gritaron a sus empleados, exigiendo que quitaran contenido en su nombre.

Meta anunció este martes que pondría fin a la verificación de hechos y levantaría las restricciones para "restaurar la libertad de expresión" en las plataformas de Facebook, Instagram y Meta, admitiendo que sus prácticas actuales de moderación de contenido han "ido demasiado lejos".

Mark Zuckerberg acuso a la administración de Biden|

Zuckerberg habló sobre las luchas de la plataforma para mantener la libertad de expresión:

"Durante la administración Biden, cuando estaban tratando de implementar el programa de vacunas", dijo el CEO de las redes sociales, "mientras intentaban impulsar ese programa, también intentaron censurar a cualquiera que básicamente estuviera discutiendo en contra. Y nos presionaron mucho para derribar cosas que eran honestas, eran ciertas.

Mark aseguró que la administración exigió que cualquier cosa que diga que las vacunas podrían tener efectos secundarios, básicamente tienes que quitarla.

“Yo estaba como "No vamos a hacer eso, claramente no vamos a hacer eso, quiero decir que eso es indiscutiblemente cierto".

"¿Quién es 'ellos'?" Rogan preguntó. "¿Quién te estaba diciendo que quitaras cosas que hablan de los efectos secundarios de la vacuna?". "Era gente de la administración Biden", dijo el CEO de Meta.

Zuckerberg posando en el podcast de Joe|



El CEO también habló sobre la "censura gubernamental", gran parte de la cual dice que ha sido cubierta por la investigación del Congreso, donde dijo: "Quiero decir, básicamente estas personas de la administración Biden llamarían a nuestro equipo y les gritarían y maldecían, y es como... estos documentos son, todo está ahí fuera".

Zuckerberg aseguró que el conflicto entre su empresa y el gobierno "básicamente llegó a este punto en el que estábamos como, 'No, no lo vamos a hacer, no vamos a derribar cosas que son ciertas'. Eso es ridículo".

Mark Zuckerberg CEO de Meta|

Zuckerberg recordó inicialmente rechazar a la administración Biden en la censura de memes:

“La Primera Enmienda sí se aplica al gobierno. Ese es, como, el punto. Que al gobierno no se le permite censurar estas cosas. Así que, en algún nivel, creo que, sí, tener gente en la administración llamando a los chicos de nuestro equipo y gritándoles y maldiciendo y amenazando con las repercusiones si no quitamos cosas que son ciertas es bastante malo".

