¿Martha Higareda se enamoró de Luis Fernando Peña en 'Amarte Duele’?: “Yo sentía una química”

A 22 años del estreno de ‘Amarte Duele’, sus protagonistas se volvieron a reunir para revivir esos momentos cuando estaban grabando la película.

En entrevista en el programa de Yordi Rosado, Martha Higareda sorprendió a todos los presentes al afirmar que sintió algo especial por Luis Fernando Peña.

Martha Higareda revela química por Luis Fernando Peña

Frente a Ximena Sariñana y Armando Hernández, la actriz reveló que se enamoró de su compañero al adentrarse tanto en su papel, pues quería que en la pantalla se viera reflejado ese amor adolescente.

"Yo me metí mucho en el papel, era mi primer personaje y era un protagónico, me lo tomé súper en serio, entonces yo hice un ejercicio que era escribir un diario de todo lo que iba viviendo Renata cada día conforme pasaba la historia de la película. Ese trabajo lo hice antes de filmar, entonces todas las escenas que íbamos haciendo con Luis Fer yo las sentía muy reales; yo sentía una química”, declaró.

Martha Higareda habla de su primer desnudo

Al cuestionar a Higareda sobre los nervios de hacer su primer desnudo, Martha indicó que contó con todo el apoyo de sus padres que, incluso, la animaron a realizarlo pues apostaban mucho por la película.

“La conversación con mi mamá derivó en que ella tenía que leer el guión y me decía si valía la pena que la hiciera, cuando lo leyó me dijo: ‘es una muy buena película’… Mi papá es un hombre muy artístico y en el arte se usan mucho los desnudos, me acuerdo que me dijo: ‘en éste momento cuando tú estás interpretando a un personaje es eso, un personaje, tú eres una niña muy linda y el arte tiene otra manera de verse. Tu mamá y yo ya leímos el guión y ésta es una película, es una obra de arte porque tiene un mensaje poderosísimo detrás. Nosotros te apoyamos’”, expuso.

