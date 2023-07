Maya Nazor se pone implantes y presume los resultados con sus fans

Karely Ruiz e hizo las paces con su ex, Maya Nazor ha dejado atrás las indirectas cone hizo las paces con su ex, Santa Fe Klan , y está más concentrada en ella que nunca. Aunque los fans de la influencer dirían que la rubia es perfecta, la morelense sorprendió al compartir que se hizo unos arreglitos estético que le hacían falta.

Hace unos días, Nazor subió a sus redes un clip luego de ser operada. En la breve historia que fue retomada por otros usuarios, la rubia comparte que le fueron colocados unos implantes de seno.

“Me estoy acostumbrando a este nuevo dolor, pero les voy a ir platicando todo el proceso, pero gracias a todas y todos por sus mensajes tan bonitos y la verdad el doctor Luis Gil, buenazo”, dijo la influencer, quien prometió compartir nuevos detalles con sus fans más adelante.

En un segundo video publicado por el cirujano que la operó, se ve a la influencer recostada en la cama de un hospital mientras platica con su mamá.

¿Qué arreglos se hizo Maya Nazor?

Además de estrenar implantes, Maya Nazor se hizo liposucción de brazos y se retiró lunares. En una historia compartida un día después de la cirugía, la influencer grabó un video mientras tomaba una terapia de recuperación.

“Me metí a la cama hiperbárica, que es una cama de oxígeno. Te ayuda a cicatrizar más rápido y a sanar más rápido tu cuerpo desde adentro.

Yo me hice mis implantes y liposucción de brazos. Fue lo único que me hice… Y también me quitaron unos lunarcitos. Por ahí, si me los llegan a ver, me los quitaron de una vez. Estoy muy contenta”, explica la influencer.

Estos arreglos estéticos serían los segundos hechos en la misma clínica. De acuerdo Nazor, previo a hacer una sesión fotográfica para la revista Playboy, se puso en manos de sus especialistas para levantar sus glúteos y reducción de medidas.