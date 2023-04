Karely Ruiz manda indirecta a Maya Nazor tras beso con Santa Fe Klan

Maya Nazor y Santa Fe Klan fueron una pareja que tuvo un hijo en común, pero a pesar de que su relación terminó, la vida sentimental del rapero sigue siendo tema de conversación. Ahora se rumorea que podría estar en una relación con Karely Ruiz, modelo que era amiga de su exnovia.

La especulación comenzó cuando aparecieron juntos en un par de ocasiones, pero no estaba claro si se trataba de una colaboración musical o algo más. Fue durante un concierto donde ambos se besaron frente al público y posteriormente ella subió una foto a su cuenta de Instagram con mensajes cariñosos.

La ex novia de Santa Fe Klan no tardó en hacer una publicación en sus historias de Instagram con un misterioso mensaje sobre la lealtad y la incapacidad de controlar las acciones de otras personas, a lo que muchos creyeron que se trata de una respuesta al beso entre el rapero y la modelo de OnlyFans.

"No puedes controlar las acciones de nadie, la lealtad viene del corazón” publicó en su cuenta de Instagram.

Pero Karely Ruiz no se quedó callada y en su cuenta de Facebook dejó claro que no se detendrá por otras personas para hacer lo que desee y aseguró que no tiene amigas, sólo fans.

