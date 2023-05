Karely Ruiz sobre Santa Fe Klan: "Una relación así no iba a funcionar"

En las últimas semanas, Karely Ruiz, reconocida modelo de OnlyFans, y Santa Fe Klan, cantante mexicano, han sido el centro de atención debido a la noticia de su ruptura. Ruiz finalmente ha revelado detalles sobre la incómoda plática que tuvieron antes de poner fin a su relación.

Según la modelo, todo comenzó con una colaboración musical en la canción "Sabes", lo que los llevó a entablar una amistad. Sin embargo, después de explorar una relación romántica, ambos llegaron a la conclusión de que funcionaban mejor como amigos.

Karely Ruiz expresó: "Nos dimos la oportunidad, pero creo que nuestra dinámica se adapta más a la amistad".

Ruiz explicó que uno de los principales obstáculos que enfrentaron fue la falta de tiempo. Ambos se encuentran inmersos en sus respectivas carreras y sus apretadas agendas no les permitían verse con frecuencia.

Ante esto, Karely Ruiz admitió haberle comunicado a Santa Fe Klan que una relación en esas circunstancias no tendría éxito. La modelo expresó que "creo que una relación así no iba a funcionar. Más en esto de las redes. No tenemos tiempo para vernos".

