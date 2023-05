Karely Ruiz es una famosa modelo mexicana que cuenta con más de nueve millones de seguidores en Instagram. Su popularidad ha crecido en los últimos meses por su relación con el cantante Santa Fe Klan, por lo que ahora varias mujeres quieren ser como ella.

En redes sociales se ha vuelto viral un joven pues muchos consideran que es la doble idéntica de la modelo de OnlyFans. Se trata de Lucy Rojo una joven de 22 años que originaria del municipio de Ecatepec en el Estado de México.

“Mi esposo fue el primero que me lo dijo, yo no sabía quién era, ni que él la seguía. Me la enseñó y dije ‘más o menos’ pero antes de que ella se hiciera sus arreglitos”, contó la joven en entrevista para Jérico MX.

Ahora la joven ha utilizado sus redes sociales para burlarse sobre el parecido con la famosa modelo: “Yo le puse un comentario a Karely en una foto en Facebook, le escribí: ‘si me tuneara, sería tu doble’, y ahí se desató todo. Luego, la gente me comenzaba a ubicar e, incluso, una chica me pidió una foto. La gente se comenzó a robar mis fotos y se viralizaron. Me han pedido fotos y me reconocen, me he sentido hasta famosa”, finalizó la joven de Ecatepec.

