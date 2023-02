Karely Ruiz se 'robó' las miradas y provocó molestias en fiesta infantil

Karely Ruiz, sensual modelo de OnlyFans, continúa siendo tendencia en México. Una fiesta infantil se hizo viral por la temática de la misma, pues se trató de la influencer, en las fotos que circulan por internet se puede ver al cumpleañero feliz con una piñata de la regia, arreglos de mesa y hasta un par de frazadas que le regalaron.

La polémica no se hizo esperar, pues mucho internautas criticaron la situación, pues consideran que están exponiendo al menor a la sexualidad a una edad muy temprana, sobre todo por la foto en donde le agarra un pecho a la piñata de la modelo.

Ante la ola de críticas, tanto a los padres, como a la modelo de Onlyfans, fue esta última la que salió a pronunciarse y a defenderse en su cuenta de Facebook, pues consideró que la culpa la tienen los padres por no dar la educación correcta a sus hijos.

“Por qué siempre nos culpan a nosotras por el tipo de contenido que hacemos y qué por nosotros sus hijos están como están, más bien pónganse a cuidarlos y no les den el celular desde que nacen para que no los jodan , traen hijos al mundo para arrumbarlos , pero que no sea el marido que quiere algo ¿Y sus hijos qué?”, señaló la actriz.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: DISNEY: DESPEDIRÁ A 7 MIL EMPLEADOS ANTE CRISIS ECONÓMICA EN ESTADOS UNIDOS