McDonald’s no autorizó que Donald Trump sirviera papas fritas en uno de sus restaurantes

La repentina aparición de Donald Trump despachando papas fritas y hamburguesas ya provocó la reacción del restaurante de comida rápida McDonald’s, quien mediante un comunicado interno negó haber dado autorización para la escena y también negó estar en favor del candidato presidencial de Estados Unidos por el Partido Republicano.

Fue durante un acto de campaña, que Trump se puso el delantal y comenzó a preparar papas fritas en la sucursal de McDonald’s ubicada en Feasterville-Trevose, Pensilvania, hecho que le sirvió para desacreditar a Kamala Harris, su oponente y candidata presidencial del Partido Demócrata, quien ha dicho varias veces que durante su juventud trabajó en el famoso restaurante de comida rápida.

La autorización para que Donald Trump incursionara como “trabajador” de la cadena vino del dueño de esa sucursal, mas no de McDonald’s, pues cabe recordar que esta empresa opera mediante franquicias y aunque cada restaurante se debe alienar a ciertos lineamientos, todos son independientes.

“Como hemos visto, nuestra marca ha sido tema de conversación en este ciclo electoral. Aunque no hemos buscado esto, es un testimonio de lo mucho que McDonald’s resuena con tantos estadounidenses. McDonald’s no respalda a candidatos a cargos electos y eso sigue siendo cierto en esta carrera por el próximo presidente. No somos rojos ni azules - somos dorados”, se lee en el comunicado interno firmado por el presidente de McDonald’s, Joe Erlinger.

Mientras que respecto a las críticas de las personas que ha recibido McDonald’s por recibir a Donald Trump, la misma cadena de restaurantes de comida rápida justificó a Derek Giacomantonio, propietario y operador de la franquicia en Pensilvania, quien aceptó la presencia del candidato porque lo vio como una oportunidad para resaltar el trabajo que hacen sus empleados por ofrecer comida deliciosa en la comunidad.

“Estaba orgulloso de destacar cómo él y su equipo sirven a su comunidad local y hacen comida deliciosa, como nuestras papas fritas de fama mundial. Al conocer la petición del expresidente, la enfocamos a través de la lente de uno de nuestros valores fundamentales: abrimos nuestras puertas a todo el mundo”, agregó la compañía.

