Menor de 14 años es localizado sin vida en el volcán Iztaccíhuatl

Conmoción y misterio es lo que ha generado la noticia sobre la muerte de un menor de edad, de apenas 14 años, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida el pasado fin de semana en el volcán Iztaccíhuatl, varios días después de haber sido reportado como desaparecido en la Ciudad de México.

Fue el sábado pasado cuando Paolo “N” fue hallado sin vida a unos 4,395 metros sobre el nivel del mar, en el paraje conocido como La Joya, gracias a un operativo realizado por elementos de la Brigada de Rescate del Socorro Alpino de México A.C., quienes fueron los encargados de localizar el cuerpo y bajarlo en camilla, cubierto con una manta.

Durante el pasado fin de semana se montó un operativo de rescate/X |

Paolo había alertado sobre su situación

Días antes de haber sido encontrado sin vida, Paolo publicó un video en sus redes sociales desde las alturas del Iztaccíhuatl. En él menciona que está en peligro debido a que no cuenta con ropa térmica ni equipo adecuado para ascender la montaña, y que los refugios donde podría recibir ayuda se encuentran muy lejos.

Paolo compartió un video en redes donde alertaba que estaba en peligro/X |

“Resulta y resalta que aquí la noche se pasa en menos 2 grados y pues qué tiene de culer*, pues que no mam*s me voy a congelar, no traigo ni siquiera sleeping bag y ando muy lejos del refugio y el siguiente refugio que está, está allá pero para el otro lado de la montaña”, mencionó Paolo en el video.

Estas palabras podrían ser una señal de que, efectivamente, su muerte se debió a hipotermia.

El menor había sido visto por última vez el pasado 12 de julio en la alcaldía Coyoacán/X |

Fue reportado como desaparecido desde el 12 de julio

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) tenía activa una ficha de búsqueda para dar con Paolo, emitida el 17 de julio, luego de que sus familiares reportaran que la última vez que fue visto fue el día 12 de julio, en la colonia Romero de Terreros, en la alcaldía Coyoacán.

Hasta el momento, no está claro el motivo de su desaparición, ni si se había marchado de casa por voluntad propia. Tampoco se ha esclarecido por qué decidió escalar solo el Iztaccíhuatl, ya que ningún familiar ni amigo lo acompañaba en la expedición.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: UNAM condena daños al MUAC durante segunda marcha contra la gentrificación