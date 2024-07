‘Mexicánicos’ 10 años: Reparando la vieja Bronco de Lenin Ramírez

Así es amigas y amigos de Contra, los ‘Méxicánicos’ llegan a 10 años sorprendiendo a propios y extraños con las modificaciones o el renacer que le dan a todo lo que tenga cuatro ruedas.

De la mano de Martín Vaca, la serie llega con una nueva temporada desde este 2 de julio por la plataforma de streaming, Max, donde buscarán reparar los autos o camionetas de algunos famosos.

Lenin Ramírez queda con el ojo cuadrado

Como fue el caso del cantante de regional mexicano, Lenin Ramírez, quien les mandó a los profesionales automotrices su vieja camioneta Ford Bronco blanca que se le estaba echando a perder en casa.

Además, el compositor buscaba arreglar su vehículo porque tiene un significado muy importante que le trae recuerdos de un primo lejano que ya felleció y con quien compartió sinfín de aventuras en la troca.

Esto fue lo que nos comentó Lenin, y estén al pendiente de su capítulo que sale el próximo 16 de julio.

¿Cómo te sientes de estar en los 10 años de ‘Mexicánicos’?

Lenin Ramírez: “Contento de caer en el momento adecuado de ‘Mexicánicos’ e imagínate pues estar celebrando los 10 años con ellos y en un capítulo donde voy a salir, pues estoy muy contento”.

¿Cómo llegaste con Martín Vaca, el jefe del taller y la serie de Max?

LR: “Pues fíjate que tengo una Ford Bronco 89, tenía varios años parada y muchas veces pasaron por la casa y me la querían comprar. Pero no se vende, la camioneta tiene un valor muy sentimental porque era una camioneta con la que me iba a un rancho con un primo-compadre que falleció. Yo la compré exactamente para eso, para disfrutar con él. Y cuando él fallece en un accidente automovilístico hace cuatro años, yo arrumbo la camioneta y no la quería usar pero tampoco la quería vender.

“Y un día miro un programa ‘Mexicánicos’, donde salió mi compa Joss Favela y le marco, le digo: ‘oye, cómo le hiciste para que te atendieran los ‘Mexicánicos’, ya me pasó un contacto, hablé y a los mesess me respondieron. Vino Martín Vaca acá a Culiacán a checarla a mi rancho y pues se da cuenta que era una lancha la camioneta, pues la traíamos en el agua, la traíamos en el lodo, la traíamos donde sea”.

¿Participaste en algún punto con el diseño?

LR: “De hecho, sí, quedó muy al estilo norteño. Yo la quería hacer muy buchona, muy ranchera, les dije que se viera como una camioneta esa de las películas de Mario Almada, de las fotografías de Chalino Sánchez. Quería algo bien rancherón pero al estilo de antes, al estilo de los ochenta y me metí a internet a buscar y miré una parecida en color negro con naranja difuminado. Entonces le presento la foto a Martín y se queda así como que: ‘Oye, pues está medio complicado el trabajo, yo pensé que la querías de un solo color’. Pues la verdad quisiera que resalte la camioneta, que se vea diferente a cualquier camioneta o carro que ande por ahí y le dije: ‘usted es el rey, entonces a usted le doy la idea y usted haga lo que quiera con ella’ y la verdad le metieron su estilo y pues quedó algo muy impresionante”.

¿Qué te gustan más, los caballos o los caballos de fuerza?

LR: “Los dos fíjate, mucho los caballos pero también los caballos de fuerza, me gustan mucho los carros, más que nada me gustan las camionetas antiguas, las clásicas, los carros clásicos”.

¿Y los caballos de cuatro patas...?

LR: “Fíjate que yo no he comprado ni un caballo. Bueno, compré dos mulas que esas te sirven y son 4x4, ¿no? Las mulas son 4x4, esas te suben el cerro, el ‘piedrero’ o lo que sea y el caballo es más del caminito, nada más. Entonces los caballos que yo tengo, la mayoría me los han regalado, tengo ya en total 11 animales y yo nomás compré las mulitas y los demás animalitos me los regaló uno que otro amigo, pero de carros no tengo más que la Bronco”.

Si tuvieras la oportunidad de tener un auto próximamente, ¿cuál sería?

LR: “Con mis amigos platicábamos qué carros queríamos y unos decían: ‘pues yo quiero un Jaguar, yo quiero un Corvette…’, Y yo decía un Mustang, pero de los viejitos, entonces, todavía no me lo compro, no lo encuentro, es que es muy difícil encontrar un carro viejito clásico a la venta, la mayoría de la gente que lo tiene no los quiere soltar”.

¿Tienes canciones dedicadas a los autos?

LR: "Tengo corridos donde los menciono, pero no exclusivamente a los autos y de hecho uno de dice un Mustang naranja, los carros así modernos no me emocionan mucho, porque hay muchos, me emociona más un carro que nadie puede tener, como la Bronco, yo creo que va a ser única aquí en donde yo vivo”.

¿En lo musical cómo andas, qué tienes preparado?

LR: “Acabamos de sacar un disco que se llama ‘Reinicio’ que trae varios sencillos, el más nuevo es ‘Canto pa’ Desahogarme’ y está en todas las plataformas digitales para que lo chequen. Pero vienen muchas, muchas canciones, es un disco muy moderno, traté de grabarlo con trombón, así como andan pegando las rolas ahorita y lo hice muy fresón, no metí ni un corrido esta vez y varias personas me pegaron de gritos. Yo soy de corridos y mucha gente me pregunta: ‘qué rollo con los corridos’. Vamos a hacer también un disco de corridos antes de que termine este año para esos fanáticos que les gustan los corridos, estamos ya preparándolo y componiendo 23 rolitas”.

¿Nos podrías invitar a ver tu capítulo de 'Mexicánicos'?

LR: Pues quiero invitar a toda mi gente de Contra-Récord para que nos chequen este 16 de julio, salimos en el programa de 10 años de ‘Mexicánicos’, un programa exclusivo de un servidor Lenin Ramírez, hay para que lo chequen, nos arreglan una camioneta muy bonita, este 16 de julio, por Discovery y también por Max, para que estén listos y al pendiente y no se pierdan de este gran episodio con mis amigos de ‘Mexicánicos’, que la verdad se lucieron con la camioneta, me la dejaron de una manera impresionante y espero sea de la grado de todos ustedes también”.

