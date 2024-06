‘Un día con Papá y Dada’: El libro infantil que Estados Unidos tiene prohibido

En el mes del Orgullo LGBTTTI+ está sonando mucho un tema en Estados Unidos, principalmente en el estado de Florida, donde el Partido Republicano aprobó el proyecto de ley HB 1557, mejor conocida como la ley ‘Don't Say Gay’ (‘No Digas Gay’), la cual prohibe enseñar sobre orientación sexual e identidad de género en las escuelas.

Esto está afectado en demasiados rubros, incluso en la literatura, donde los libros se están prohibiendo -en muchos casos- sin conocer su contenido, como es el caso de ‘Un Día con Papá y Dada’, un texto totalmente infantil que no habla sobre alguna orientación sino de una familia actual que ama y protege a su hija como lo hace cualquier familia.

El ‘Chascas’ reclama ante la ley ‘No Digas Gay’

En entrevista con Contra, el autor de este texto, José Ignacio Valenzuela nos dijo que considera que hay un retroceso a pesar de que vivimos en pleno siglo XXI donde, además de afectar a las personas, muchos autores de renombre están siendo perjudicados como Steven King, Ana Frank o la misma Toni Morrison, ganadora del Premio Nobel de Literatura y del Premio Pulitzer.

En caso particular, el escritor chileno ‘Chascas’ nos contó que ante esa ley antes mencionada su libro queda fuera de toda distribución escolar pública o bibliotecas de Florida, así como otros 7 mil libros más.

¿Por qué no es solo un libro infantil y se tiene que etiquetar como ‘familia alternativa’?

‘Chascas’: "Una de las cosas que a mí en lo personal no me gustan son las etiquetas y son las clasificaciones que hay que hacer en la vida, sobre todo en el mundo, digamos, en el mundo mercantil, donde hay que encasillar ciertas cosas como para saber en qué repisa lo pones. A mí no me gusta la literatura con apellido, nunca me ha gustado. No, no creo en a literatura masculina, en la literatura femenina, en la literatura adolescente. Entonces, claro, tú me hablas de familias alternativas y a mí me rechina un poco la oreja porque no sé qué es una familia alternativa, honestamente. No lo sé. Entiendo por qué está esa etiqueta puesta ahí, porque hay un canal de distribución, porque hay libreros, porque hay ventas, porque hay cosas que necesitan de alguna manera orientar el libro en esos carriles. Pero en lo personal, los apellidos los uso en la vida, no los uso para las cosas que yo hago”.

¿'Un Día con Papá y Dada', qué busca proyectar y a quién va dirigido?

‘Chascas’: "Yo en general, no solamente con este libro, sino que en general con todos los libros que he escrito, nunca busco proyectar nada más que, primero que todo, entretenerme yo haciéndolo. Y segundo, buscando un lector a quien ese libro le guste, le entretenga, pero a lo mejor que también lo inspire o le genere un cierto placer. En este caso particular de ‘Un Día con Papá y Dada’, lo que estoy buscando es llegar a manos, ojalá, a las que nunca he llegado. Y llegar a manos, ojalá también, a las que el título les moleste. A las que el hecho de que en la ilustración haya dos hombres les resulte incómodo. A las que tengan prejuicios con respecto a ciertos tipos de familia, ciertos tipos de creencia, ciertos tipos de crianza. Digo, vamos a llamarlo ahorita familia alternativa para estar como de acuerdo en lo que estamos hablando".

¿Cómo es tener una familia diversa ante esta sociedad?

‘Chascas’: La familia diversa yo la vengo ejerciendo desde mucho antes de ser incluso padre. Desde el momento que yo era novio de mi hoy marido, pues ya conformábamos una familia diversa con la pequeña diferencia que cuando nos recién estábamos empezando nosotros hace 20 años, 21 años atrás, el mundo era muy distinto. Y ni siquiera en ese momento se soñaba con tener las leyes que hoy tenemos. Y sentir de alguna pequeña manera, porque la lucha continúa y las necesidades todavía son muchas, pero hoy en día tengo ciertas garantías de que mi familia diversa podría sobrarle el apellido diverso porque tengo las mismas leyes que una familia no diversa, digamos. Pero el conformar una familia diversa es agotador. Cuando estás enfrentándote a estas sociedades que dan dos pasos hacia adelante y tres hacia atrás.

“Yo particularmente lo estoy experimentando en carne propia. Yo vivo en Estados Unidos, en el estado de Florida, que en este momento es como el niño símbolo del retroceso en el mundo. Florida es un estado que no avanza ni siquiera un pasito. Es un estado en el que se retroceden décadas en términos de derechos para minorías, para mujeres, para migrantes, incluso en temas hasta medioambientales. Se están retrocediendo y se están quitando leyes, se están desestructurando sistemas que ya existían y lo estoy viendo pasar frente a mis ojos. Por lo tanto, si me preguntas hoy en día cómo es integrar una familia diversa, por desgracia en el lugar donde me encuentro, te diría que por un lado es aterrador porque puedes corroborar en carne propia que los derechos, por más derechos que sean y por más leyes en que se hayan convertido, basta una pequeña crisis para que se retrocedan y los quiten".

Veo que eres el papá preocupón dentro de la historia...

‘Chascas’: “El otro papá, Dada, también es súper preocupón. Pero digamos que exageré un poquito las cosas para el libro. A ver, yo dentro de las paredes de mi casa y alrededor de la reja que separa mi propiedad, soy inmensamente feliz, evidentemente. Estamos viviendo con Anthony, con mi marido, un sueño que nos costó mucho alcanzar, no es un sueño gratis, fueron años de peleas, de lucha, de búsqueda de reivindicaciones, en mi caso particular, de peleas con senadores, con diputados, hasta con ministros. Me tocó enfrentarme a ello. Por lo tanto, es una recompensa más que un premio. Una recompensa que llegó como resultado de un trabajo largo.

“A nivel profesional, me cambió la vida ser papá porque por cosas prácticas, desde el momento que yo era una persona súper noctámbula y ahora tuve que cambiar e invertir todos mis horarios porque tengo que dormir, porque hay una señorita que llega a despertarme a las seis y media de la mañana todos los días o para que la lleve al colegio o para que me sienta a jugar con ella, pero siempre hay un dedo que me levanta el párpado a esa hora. Yo quiero que ella en el futuro, cuando lea, si es que lee algún libro mío, se siente orgullosa de eso, de ese papá que ella tenía, que era escritor, que hoy en día lo entiende a medias, pero para ella lo que yo soy es un señor que está sentado frente a la computadora tecleando. Todavía no, digamos, todavía no adquiere ella el contexto ni el subtexto de las cosas que estoy escribiendo que son en general para ella desde que nació”.

Quiero creer que el libro es para demostrar que vives como cualquier otra familia…

‘Chascas’: "El libro no es un tratado sobre familias del mismo sexo. El libro no es un manual para padres y familias homoparentales. No, porque yo no hago manuales, no hago textos, no hago folletos, no hago panfletos, lo que yo hago es literatura y la literatura siempre en general, por más que tú estés hablando de algo real, la literatura es a lo mejor un germen de verdad, pero es un gran cultivo de mentira, es una gran fantasía, es una gran ficción la que uno está haciendo. Y en el caso particular de este libro, obviamente también es una gran celebración de ficción que tiene un origen que es real, que es que en mi casa hay una niñita y hay otro marido. Pero lo que yo estoy contando es la historia de una niña que independientemente de quiénes la están criando, quiénes son sus cuidadores, es una niña que hace muchas actividades durante el día, protegida, amparada, guiada por dos personas que la aman y que cuando llega la noche y le dan un beso para ponerle en la cama para que se acueste. Gracias a ese beso, ella se siente la niña más querida del mundo. De eso se trata el libro, es de una simpleza monacal, ¿me entiendes? Es súper simple la historia. Y en lo que te conté, que es la historia, en ningún momento mencioné cuál es la orientación sexual o el género de las dos personas que la quieren. De eso no va el libro. El que quiera comprar el libro como para aprender, no es eso. Es un libro de ficción donde hay una niña que hace distintas actividades y que gracias a esas actividades y a la manera en la cual le demuestran a estas personas el amor a lo largo del día, ella se siente la niña más querida del mundo".

¿Hay una ley que no te deja exhibir tu libro?

‘Chascas’: “Digamos que la ley tiene un problema más que con un libro. La ley tiene un problema con la evolución. La ley tiene un problema con el siglo XXI, Sí, efectivamente, en el estado de Florida, que es donde vivo, que te digo que es como el niño símbolo de los retrocesos a nivel de derechos, desde julio del 2022 existe una ley que se llama la ley ‘‘Don't Say Gay’, que traducida sería ‘No digas gay’, que es una ley absolutamente vergonzosa, que lo que hace es que prohíbe, impide que en escuelas públicas, en bibliotecas públicas y en universidades públicas se hable, comente, mencione, enseñe, discuta sobre cualquier orientación sexual que no sea la heterosexual. Entonces eso de inmediato impide sobretodo a profesores y bibliotecarios y personas que enseñan a discutir sobre ciertos temas.

“Por lo tanto, a raíz de esa ley o como consecuencia de esa ley, aquí en Florida hay más de 7 mil libros prohibidos. Libros, además de autores premio Nobel, de autores hiperconocidos. Hay dos libros de Isabel Allende prohibidos en Florida. Hay 17 libros de Stephen King. Hay dos libros de Toni Morrison, premio Nobel, en fin, Ana Frank. Hay un montón de libros que están prohibidos porque hay un sector de la población que siente que esos libros adoctrinan o son perjudiciales para sus niños. Obviamente, a raíz también como consecuencia de esa ley, mi libro, ya desde el título, es absolutamente candidato a no poder cruzar esa frontera. Y obviamente quedó fuera de toda la distribución escolar pública y de bibliotecas públicas del estado de la Florida”.

Se pensaría que llegar a EU sería como tener lo mejor…

‘Chascas’: “En mi caso particular, súmale la capa de que yo nací el año de la dictadura en Chile y viví en dictadura hasta casi los 20 años. Viví bajo un régimen militar donde el ministro de educación era un militar que obviamente no tenía ninguna competencia para el cargo. Donde cada día aparecían más libros censurados, donde prácticamente no había librerías. Donde todo el mundo del arte, de la cultura, estaba considerado el enemigo. Por lo tanto, lo terrible es que yo en un momento hasta me acostumbré a que fuera así. Crecí así y yo escuchaba que este libro estaba censurado, que había unos comités a los que las editoriales tenían que proveerle los manuscritos para que los aprobaran, en fin. Así crecí.

“Entonces, estar hoy en día, 40 años después, en el veinte veinticuatro, en el siglo 21, en el país de la libertad, me parece desconcertante y me parece hasta terrorífico. Porque obviamente me conecto inevitablemente con ese Chile en blanco y negro de hace cuarenta, cincuenta años. Y digo, pues no puedo creer. Que hoy en día estemos con todo lo que ya sabemos, con todo lo que se supone que hemos avanzado, con todos los mínimos que hemos establecido, que de aquí para abajo ya no volvemos. Sabemos lo grave que es que una sociedad censure libros. Sabemos lo perjudicial que es para una generación completa crecer sin educación, crecer con una visión sesgada o parcelada. Sabemos eso, no es una cosa que nos tengan ni qué decir, lo sabemos ya, la historia nos ha demostrado las consecuencias de eso y que aún así estemos discutiendo esto ahora. Me resulta indignante y terrorífico al mismo nivel.

¿Tienes la opción de cambiar de residencia?

‘Chascas’: “Lo he pensado, pero también por otro lado, mi hija vive en acá en Miami, aquí viven sus abuelos, mis papás, vive la mamá de mi marido, vive su otra abuela, viven sus tíos, viven sus primos, aquí va al colegio, aquí tiene sus amigos. ¿Por qué la voy a tener que trasplantar? Hay días que despierto y digo, sí, ya esto llegó hasta un límite, me voy, vámonos. Pero por otro día, ¿por qué? Aquí está mi casa hace tantos años. Aquí está lo que mi hija conoce como mundo. ¿Por qué tengo que ir?”.

¿Y ahorita tienes en mente un próximo libro?

‘Chascas’: “Estoy escribiendo un nuevo libro que sale el próximo año. Pero es un libro completamente distinto. Es un thriller para adultos”.

¿Qué es lo que tienes en puerta?

‘Chascas’: “Tengo una nueva serie con Netflix que se grabó y se rodó completamente en México, en Durango, una zona maravillosa, en una mina de oro fabulosa. Porque ahí sucede la historia, en una mina de oro. Y ya se sabe el título, se llama ‘Las Hermanas Guerra’. Está protagonizada por la actriz Ana Serradilla. Y en algún momento de los últimos meses de este año se supone que sale al aire.Estamos en la etapa de la edición, de la musicalización, de todo eso. Está súper entretenida”.

Explícame tu lado oscuro, ¿de dónde lo sacas?

‘Chascas’: “Bueno, yo soy un fiel creyente de lo que dijo Oscar Wilde, que un escritor escribe lo que no puede vivir. Mi vida es súper aburrida. Mi vida es rutinaria, estoy encerrado todo el día en mi oficina, veo pasar el día por mi ventana, estoy a veces porque tengo compromisos de trabajo, tengo que escribir para mi cumpleaños, tengo que escribir aunque me duela la cabeza, tengo que escribir a lo mejor el fin de semana. Por lo tanto, mi vida es súper rutinaria. Soy un tipo muy poco aventurero, en general me da miedo, yo no sé, no me tiraría al mar a nadar, no subiría montañas, no treparía árboles porque me voy a caer, me van a picar los mosquitos, me van a picar una abeja, me van a morder un perro, pero hago que mis personajes hagan todo eso. Entonces, a lo mejor, no sé, hay un dicho que dice, cuídate de los tranquilitos, que son los peores. A lo mejor es cierto que los tranquilitos somos los peores, lo que pasa es que en mi caso, obviamente eso no lo llevo a la práctica, sino que a través de otros personajes lo experimento como una ficción”.

¿Qué más planes tienes aparte?

‘Chascas’: "Bueno, siempre tengo muchos planes vienen varias series más, con distintas plataformas, no puedo contar mucho de eso todavía, pero ya hay contratos firmados para hacer varias series. O sea, el mundo audiovisual, obviamente como lo vengo haciendo hace 30 años, no lo voy a dejar de lado, voy a seguir trabajando en él. Y vienen un par de libros más, este año se publican dos libros míos, uno para niños y otro para jóvenes, que van a, obviamente, también llegar a México. Y estoy, como te digo, escribiendo este nuevo libro, que saldrá y verá la luz en algún momento del próximo año. Así que se vienen estrenos en pantallas y en librerías”.

Algo más que agregarnos….

‘Chascas’: “Que sepan todas las personas que nos están leyendo que mi libro más reciente ‘Un Día con Papá y Dada’, que además está ilustrado por Luis San Vicente, que es un tremendo ilustrador mexicano, ya está en todas las librerías de la República. Lo pueden encontrar en todas las librerías, en las grandes cadenas, en los supermercados, en todas partes, pero también lo pueden descargar en sus tabletas, en el teléfono, en los iPads, en lo que sea. A pesar de que yo les recomiendo que más bien lo busquen en papel, porque de verdad las ilustraciones son bellísimas. Vale la pena tenerlo, nada más que por las ilustraciones que son poesía pura. Está muy bueno el libro”.

