Terapias de conversión serán castigadas hasta con seis años de cárcel a quien las aplique

Con 267 votos a favor, 104 en contra y 33 abstenciones, la Cámara de Diputados avaló sancionar y castigar a toda aquella persona que pretendan aplicar las llamadas terapias de conversión.

Los legisladores aprobaron dar a los infractores de dos hasta seis años de cárcel y una multa de mil a 2 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida.

Los cambios que se hicieron, en el último día de sesiones en el Congreso, fueron al Código Penal Federal y la Ley General de Salud donde se marcan penas para quien haga uso de los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género (Ecosig).

Terapias de conversión con prohibidas en México

A pesar de los voto en contra del PAN por no querer aprobar las terapias de conversión, se estableció sancionar a aquellas o aquellos que impidan el libre desarrollo de la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona. La Cámara baja remarcó que los castigos serán dobles si la víctima llega a ser menor de edad, adulto mayor, tiene discapacidad o si existe una relación con el agresor.

Las penas también serán para los médicos o profesionales de la salud que use ‘técnicas’ o procedimientos y podrían ser inhabilitados de dos a tres años de sus servicios.

Diputada trans logra castigar las terapias de conversión

Cabe recordar, que el pasado miércoles la diputada federal de Morena, María Clemente García, interrumpió la sesión de la Cámara de Diputados como forma de protesta contra los legisladores de todos los partidos, incluyendo el suyo, por no querer discutir la minuta para prohibir las terapias de conversión que se había enviado al Senado desde hace dos años.

La legisladora transgénero, ese momento, hizo una llamado a la comunicad LGBT+ para que no votaran por ninguna candidata presidencial: "Va a terminar la legislatura y no la quieren discutir ni la derecha ni la izquierda, es una falsedad, y yo por eso le digo a la población LGBT, mejor anulen su voto, no voten ni por Xóchitl ni voten por Claudia porque son una farsa de un lado y del otro y solamente nos utilizan”, dijo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: NUEVO INCENDIO EN PARQUE DE LOS CIERVOS Y EL CERRO DE LA BIZNAGA EN ATIZAPÁN