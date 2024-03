Diputada trans pide no votar por Claudia Ni Xóchitl por olvidar a la comunidad LGBT+

La diputada federal de Morena, María Clemente García, interrumpió la sesión de hoy en la Cámara de Diputados para protestar contra los legisladores de todos los partidos por no querer discutir la minuta para prohibir las terapias de conversión que se envió al Senado desde hace dos años.

“Es una farsa que pongan una placa que diga la diversidad, que tengamos dos diputadas trans, y que no se legisle el transfeminicidio, no se ponga la identidad de género en la Constitución, y que no se discuta un dictamen que tiene ya más de dos años aquí detenido”, mencionó desde el estrado.

La diputada María Clemente García acusa transfobia de los partidos

Frente a los demás diputados, la morenista calificó de transfobia que los partidos, incluido el suyo, no den paso al tema, pues como ella lo ha mencionado, miles de personas en México ha sido víctimas de tortura por pertenecer a la comunidad LGBT+ bajo el argumento que eso es una enfermedad.

Es por eso que la diputada transgénero hizo un llamado a los suyos para que en las próximas elecciones del 2 de junio no voten por las candidatas presidenciales.

“Es un dictamen que tiene más de dos años detenido, va a terminar la legislatura y no la quieren discutir ni la derecha ni la izquierda, es una falsedad, y yo por eso le digo a la población LGBT, mejor anulen su voto, no voten ni por Xóchitl ni voten por Claudia porque son una farsa de un lado y del otro y solamente nos utilizan”, declaró.

Además, García Moreno expuso que desde la semana pasada la Junta de Coordinación Política le había prometido que se discutiría la minuta este miércoles y por eso se vio en la necesiad de protestar en plena sesión, por lo que espera que antes del viernes se toque que tema para prohibir las terapias de conversión.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡CRUEL PERO JUSTA! LA CONDICIÓN QUE PIDE EIZA GONZÁLEZ PARA SALIR CON UN HOMBRE