Michelle Obama anuncia que no asistirá a la toma de protesta de Donald Trump

La ex primera dama Michelle Obama no asistirá a la toma de posesión del presidente electo Donald Trump el día lunes.

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama está programado para asistir al evento de inauguración del 20 de enero junto con los expresidentes Bill Clinton y George W. Bush.

"Se ha confirmado que el expresidente Barack Obama asistirá a las 60as Ceremonias Inaugurales. La ex primera dama Michelle Obama no asistirá a la próxima inauguración", mencionó una declaración de la Oficina de Barack y Michelle Obama que fue compartida con The Associated Press.

En el funeral de Carter, Trump y Obama parecían dejar de lado sus diferencias políticas y fueron vistos charlando y riendo juntos a pesar del historial de animosidad que tienen tras una dura campaña electoral.

Los tres expresidentes y sus esposas asistieron a la primera toma de posesión de Trump en 2017, incluida Hillary Clinton, después de perder las elecciones presidenciales de 2016 ante Trump.

Aunque no explicaron el motivo por el que Michelle no asistirá, cabe mencionar que el presidente electo Trump y la ex primera dama Melania Trump no asistieron a la toma de posesión del presidente Biden en 2021.

