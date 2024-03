Muerte de Elena Larrea comenzó con un dolor de rodilla

La muerte de Elena Larrea, activista y fundadora del santuario de caballos Cuacolandia, sigue generando conmoción y más ahora que se revelaron detalles de cómo se dio su deceso, pues increíblemente todo comenzó con un dolor en la rodilla.

Fue la mañana del pasado 20 de marzo que se dio a conocer el fallecimiento de esta mujer de apenas 30 años, quien al parecer gozaba de excelente salud, pues incluso para financiar el santuario en donde albergaba a caballos rescatados y otros animales de granja, se dedicaba a vender contenido en una plataforma para adultos.

Sin embargo, ahora ha sido Nallely Esparza, amiga y exnovia de Elena Larrea, quien reveló que todo comenzó luego de que la influencer se sometió a una cirugía estética en el pasado mes de enero, pero fue semanas después que presentó un intenso dolor en una rodilla, acudiendo con el fisioterapeuta para atenderse.

¿Cómo fue la muerte de Elena Larrea?

“Hace unas semanas ella empezó a tener un dolor en la rodilla y pues ese dolor se empezó a hacer más fuerte, más fuerte, lo dejó pasar, no sé por qué (...) La gente que la conoce sabemos que Elena es muy necia”, explicó Nallely en un video que subió a redes sociales.

Una vez que Elena Larrea fue a consulta, le dijeron que tenía una arteria tapada y que lo único que se podía hacer era darle medicamento para que la rodilla se le desinflamara.

“En lugar de ir al doctor, tampoco sé por qué, llamó para hacer una cita, se la dieron al otro día y ella fue en la mañana temprano. Solamente le dieron medicamento, pensaron que iba a retenerla porque la rodilla la tenía ya muy hinchada”, agregó.

Después de volver a casa del hospital, la fundadora de Cuacolandia pidió comida por aplicación, sin embargo, ya no respondió el mensaje para confirmar su pedido, por lo que cuando alguien llegó a su departamento la encontró inconsciente y de inmediato la llevó al hospital.

“Todo se había complicado, trataron de llevarla al hospital más cercano, ella todavía respiraba. Cuando llegaron (al hospital), unos momentos antes, se desvaneció.

“A los 20 minutos salieron y les dijeron que ya no había nada qué hacer, que Elena ya no estaba”, comentó la exnovia de Elena Larrea, quien dice decidió hacer el video para aclarar que la activista murió a consecuencia de una trombosis y no porque la hayan “silenciado”, como se comenzó a rumorar en redes sociales.

