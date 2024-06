Muerte de un señor por infarto provoca riña entre policías y vecinos de Iztapalapa

Un enfrentamiento se presentó la mañana de este miércoles entre policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México y vecinos de la colonia Leyes de Reforma, en la alcaldía Iztapalapa, luego de la muerte de un señor de la tercera edad en medio de una riña.

De acuerdo a los primeros reportes, elementos de la policía capitalina mantenían un operativo para revisar a motociclistas y prevenir el delito, cuando de pronto los vecinos se mostraron molestos por una de las revisiones a la que consideraron violenta.

Esta situación tensa incluyó a personas de un puesto semifijo de jugos, de donde un hombre tomó un cuchillo para agredir y amenazar a los oficiales, motivo por el cual uno de los policías sacó su arma de fuego para amedrentar a los presentes, hecho que habría provocado que un señor de 65 años de edad, que padecía diabetes, sufriera un infarto que le causó la muerte.

Ante esto, la situación se puso todavía más tensa, ya que los vecinos de Iztapalapa trataron de retener y linchar al policía, por lo que fue necesaria la llegada de refuerzos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para tratar de salvar a su compañero.

Los vecinos y familiares del señor fallecido acusan que el policía al que buscaban retener y que habría provocado el trágico desenlace, estaba alcoholizado, intentándolo ocultar.

“Parece que hubo una riña, el policía abusó de su placa con el señor mayor de edad, diabético. Toda la gente está apoyando para que no se lo lleven, porque viene alcoholizado y ahorita le están dando agua para que se le bajen los niveles etílicos. Toda la gente lo vio, vio que fueron en contra del señor, no sé exactamente la riña, pero no tenían que ir en contra del señor mayor diabético", comentó una vecina.

La riña que incluyó empujones, golpes y lanzamiento de piedras y diferentes objetos dejó como saldo al menos cinco policías lesionados y sin detenidos, además del señor de la tercera edad fallecido.

#CDMX | Enfrentamiento entre policías y vecinos se generó por la muerte de un hombre tras una riña en la Colonia Leyes de Reforma en #Iztapalapa. @multimediostv | #87Punto3 pic.twitter.com/Xj2VsGapWh — @87PUNTO3(@87punto3) June 12, 2024

