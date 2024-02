Mujer acusada de serle infiel a policía de la Sijín, intentó quitarse la vida

El caso de la mujer que supuestamente le fue infiel a un policía de la Sección de Investigación Judicial y Criminal en Colombia, o también conocida como Sijín, dio un giro inesperado, pues ahora la joven se debate entre la vida y la muerte luego de intentar quitarse la vida por las críticas que sufrió en redes sociales.

¿Qué paso con el policía de la Sijín y su esposa que supuestamente le fue infiel?

Esta historia comenzó cuando en días pasados se hicieron virales unos videos en donde se observa que un policía de la Sijín, identificado como Edward, llega a su casa y encuentra a su esposa con otro elemento de la misma corporación donde él trabaja, acusando a la chica de serle infiel.

“Llegué a mi casa y encontré a mi esposa con ese compañerito. ¡Qué bonito compañero que tengo de la Sijín, cierto! Gracias, qué bonito. El que mucho habla, poco hace”, dice en el video el policía que supuestamente fue víctima del engaño.

Mujer acusada de serle infiel a policía de la Sijín está hospitalizada

Después de que estos videos se hicieron virales en prácticamente todas las redes sociales, el caso dio un giro inesperado, ya que ahora la mujer, identificada como Sara, es reportada con estado crítico en un hospital, en donde fue internada luego de que intentó quitarse la vida ante las críticas que recibió por ser señalada como infiel.

Según una entrevista a un medio local que dio el hermano de la mujer, ésta fue encontrada inconsciente en su casa, por lo que compañeros de trabajo la llevaron al hospital.

“Ella, en un ataque de ansiedad debido a la presión de las redes sociales, tomó unas pastas, aún se encuentra en estado crítico. El estado de salud es reservado debido a la gravedad de lo que se tomó, le están haciendo varios estudios por intoxicación. La tienen con sonda, suero, debido a la gravedad de la intoxicación que tuvo, estamos esperando a ver qué consecuencias nos trae el problema”, explicó el hermano de la mujer.

En la misma entrevista, el familiar de Sara asegura que ella no le fue infiel al policía de la Sijín, pues desde hace tiempo ya no eran pareja debido a que él es muy agresivo.

“Ella no quería nada más con él debido a que por un lado es muy agresivo, obsesivo, entonces ella dijo que ya no quería nada más con él. En diciembre le dijo que sacara las cosas de la casa y llegó enero y no hace sino persuadirla, acosarla, la persigue, le ha dicho que si no es de ella, no es de nadie”, agregó el hermano de Sara.

