Mark Zuckerberg comparece en el Senado y se disculpa con víctimas de las redes sociales

El director de Meta, Mark Zuckerberg se disculpó ante familiares de menores víctimas de las redes sociales como Facebook, Instagram y TikTok, en una comparecencia frente al Senado de Estados Unidos que trató sobre las preocupación que hay por la vulnerabilidad de los niños en inernet.

Contenido sexual explícito, acoso, actividades delictivas, suicidio y trastornos alimenticios son algunos de los peligros a los denuncian padres de familia que están expuestos sus hijos y a quienes también buscan proteger senadores como Josh Hawley, de Missouri, quien criticó directamente a Mark Zuckerberg porque en su red social Instagram hay fallos de seguridad que permiten a los menores ver contenido inapropiado, causándoles trastornos de diferentes tipos.

"Aquí hay familias de las víctimas", comentó Hawley, para luego preguntar directamente el director de Meta: "¿Le gustaría disculparse con ellas?".

Mark Zuckerberg se disculpa con víctimas de redes sociales

"Lamento por todo lo que han pasado. Nadie debería pasar por las cosas que han sufrido sus familias", fueron las palabras de Zuckerberg, luego de ponerse de pie y dirigirse a los padres de los menores afectados.

Pese a las disculpas de Zuckerberg y otros directores de redes sociales, su discurso parece de no haber convencido tanto a los senadores com a las propias víctimas.

“Señor Zuckerberg, usted y sus compañías tienen las manos manchadas de sangre. Usted tiene un producto que mata personas, cuando tenemos cigarrillos matando gente hacemos algo al respecto, pero aquí no tenemos nada qué hacer”, comentó el senador republicano Lindsey Graham, mientras que Leah Juliett, activista por la seguridad juvenil en línea y sobreviviente de abuso sexual infantil, agregó:

“Como sobreviviente, pensé: esto es lo que he querido durante 10 años... Pero estaba tan lleno de excusas y justificaciones por el daño que no parecía una verdadera disculpa, y no creo que alguna vez sienta que Zuckerberg o cualquiera de los otros directores ejecutivos se arrepientan hasta que algo realmente cambie”.

