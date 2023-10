Este miércoles se dio a conocer la muerte del aclamado actor Burt Young, conocido por su inolvidable papel como Paulie en la saga de 'Rocky'.

Según la confirmación de su hija, Anne Morea Steingieser, durante una entrevista con The New York Times, Young falleció el pasado 8 de octubre, aunque no reveló la causa de su muerte.

¿Quién era Burt Young?

Gerald Tommaso DeLouise, mejor conocido como Burt Young, comenzó en el mundo del cine debutando en la película de terror "Carnival of Blood."

Con el paso del tiempo, se convirtió en un actor destacado en papeles que a menudo representaban a personajes italoamericanos, mafiosos o de clase trabajadora, compartiendo créditos con figuras de renombre como Robert De Niro en "Born to Win" y "The Gang That Couldn’t Shoot Straight."

Sin embargo, el papel que lo catapultó a la fama y al corazón del público fue el de Paulie Pennino en la icónica película "Rocky" de 1976, protagonizada por Sylvester Stallone.

En su papel como Paulie, el hermano de Adrian y mejor amigo del "Semental Italiano," Burt Young retrató a un personaje gruñón y con problemas con el alcohol, pero cuyo corazón y lealtad hacia el protagonista le ganaron el cariño de la audiencia.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: "NORMA" SE CONVIERTE EN HURACÁN CATEGORÍA 1; SE ESPERAN LLUVIAS FUERTES EN CUATRO ESTADOS