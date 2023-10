¿Anuel AA falleció? Esto se sabe sobre el estado de salud del cantante

Desde la semana pasada, el reggaetonero Anuel AA ha desaparecido de la escena pública, y en las últimas horas, un rumor ha inundado las redes sociales, planteando la posibilidad de su fallecimiento. La incertidumbre se ha apoderado de sus seguidores, ya que el artista no ha proporcionado actualizaciones sobre su estado de salud después de someterse a una operación que calificó como "de vida o muerte".

Anuel AA, reconocido por su relación pasada con la también cantante Karol G y por éxitos como "Más rica que ayer" y "Hasta que Dios diga", anunció la semana pasada a través de su cuenta de Instagram que había sido sometido a una operación de emergencia. En la publicación, reveló que esta intervención requeriría un tiempo prolongado de hospitalización, lo que lo llevaría a posponer sus próximas actuaciones y lanzamientos. Su mensaje decía lo siguiente:

"Me operaron anoche de emergencia. Sólo dios sabe el porqué de las cosas, fue cuestión de vida o muerte. No puedo seguir trabajando ahora mismo, gracias a dios estoy vivo, eso es lo único que me importa #rompecorazones iba a salir en 2 semanas, pero ya no (pospuesto hasta nuevo aviso, les doy la fecha rápida que sepa qué va a pasar conmigo). Perdón por quedarles mal a mis fanáticos con el cambio de fecha del ep atrasándolo más, sé que llevan esperándome y yo me jodí con cojones para recuperar mi carrera después de que casi me la destruyo yo mismo y tengo un plan de trabajo demasiado de hp, es la primera vez que tengo un equipo de trabajo real como todos los otros artistas de la élite, pero si este es el plan de dios y toca esperar un poco más para poder superar todo lo que hice y logré desde que comenzó mi carrera y todo el transcurso entrando y saliendo de la federal hasta ahora, pues toca esperar... los amo, manténganme en sus oraciones y vamos a dejar todo en las manos de dios, los doctores y doctoras que me atendieron y me salvaron, gracias".

Hasta el momento, no ha habido información reciente sobre Anuel AA en sus redes sociales, y ningún allegado al artista ha hecho declaraciones públicas al respecto, lo que ha contribuido a la propagación de rumores sobre su presunto fallecimiento. Sin embargo, ha surgido una controvertida teoría que plantea que esta noticia podría ser una estrategia de marketing.

El también reggaetonero Arcángel, en un Live a través de su cuenta de Instagram, desestimó la presunta operación de Anuel AA, calificándola como una artimaña publicitaria. Arcángel expresó:

"Qué calle de qué carajo, eso son ustedes que creen toda la basura que habla ese cabrón… pfffff son ustedes (risas)."

Algunas voces en internet y redes sociales sugieren que Anuel AA habría ideado el rumor de su operación para retrasar el lanzamiento de su nuevo álbum, que coincidía con el estreno del disco de Bad Bunny, "Nadie sabe lo que pasará mañana". A pesar de estas teorías, no se han proporcionado datos concretos sobre la naturaleza de la operación o su estado de salud actual.

La incertidumbre persiste entre los seguidores de Anuel AA, quienes están ansiosos por obtener una actualización sobre su bienestar. En Spoiler VIP continuaremos monitoreando la situación y proporcionando información actualizada sobre el estado de salud del artista a medida que esté disponible.

