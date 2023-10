Yolanda Andrade afirma que 'un muerto' le robaba el 90% de su energía vital

El 2023 ha sido testigo de serias dificultades de salud para la reconocida conductora Yolanda Andrade, cuyos problemas de salud han captado la atención del público. Sin embargo, en las últimas semanas, su aflicción se ha vuelto tendencia tras someterse a una enigmática ceremonia de curación mística que fue transmitida en su programa. Ahora, Yolanda Andrade afirma que "un muerto" habría robado su energía, siendo esta la causa subyacente de sus malestares y enfermedades.

El misterioso parche que Yolanda Andrade lleva en su ojo izquierdo ha generado especulaciones y preocupación entre sus seguidores y seres queridos. La conductora, quien a principios de este año tuvo que ser hospitalizada debido a complicaciones de salud, explicó en el programa "Montse y Joe":

"Tuve un episodio de aneurisma y los dolores son como tipo migraña, pero más avanzada", confesó previamente a su compañero, Omar Fierro.

Pero detrás de esta historia hay mucho más que una lucha por encontrar soluciones convencionales. Ante la ausencia de una mejoría notable en su salud después del aneurisma, Yolanda Andrade emprendió una búsqueda alternativa al optar por una curación energética realizada por el renombrado sanador, Master Oh.

El encuentro entre ambos tuvo lugar en el set de "Montse y Joe", donde Master Oh, especialista en la técnica Sun Kyeong, empleó la energía humana, conocida como Qi, con la intención de restaurar el bienestar físico y emocional de Yolanda.

Al evaluar a Andrade, expresó: "Se siente la falta de energía. Tenemos nuestra batería justo aquí (señalando el estómago). La energía de nuestra batería se tiene que hacer cargo de todo nuestro sistema digestivo; de aquí, la energía tiene que subir a todo nuestro cuerpo".

Master Oh, además de sus habilidades curativas, posee una empatía única. "Lo que hago es sentir su dolor y sus emociones, todo lo que ella viene cargando. Siento su dolor e identifico específicamente qué dolor siente, cuál es emocional y cuál es físico. En el momento en el que yo me siento mejor, ella también mejora", compartió. Yolanda no tardó en expresar su gratitud: "Quiero agradecerle, porque nos había que mi dolor era tan profundo".

Sin embargo, la trama se vuelve aún más intrigante cuando, recientemente, después de recibir esta terapia energética, Yolanda Andrade confesó haber sido víctima de una influencia sobrenatural.

En una entrevista grabada en audio con la periodista Inés Moreno, Yolanda hizo una asombrosa afirmación que ha llevado a la reflexión de muchos. "El señor me dijo que yo solo tenía el 10 por ciento de mi vida; y el 90 por ciento, como que un alma me había robado mi vida, mi energía. Él habla de energía, como tu teléfono cuando tiene el 10 por ciento de pila. Eso era yo, y alguien me había quitado el 90, un muerto", aseguró Andrade.

Esta revelación ha generado una variedad de opiniones y especulaciones. Sin embargo, lo que es evidente es la complejidad y profundidad del viaje personal que Yolanda Andrade ha emprendido en su búsqueda de sanación y bienestar. Su historia continúa cautivando a aquellos que siguen su camino hacia la recuperación.

