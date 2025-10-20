Murió Medio Metro: Su cuerpo fue encontrado en un canal de agua en Puebla

Los primeros reportes señalan que el famoso personaje presentaba signos de violencia como un golpe en la cabeza

Murió Medio Metro: Su cuerpo fue encontrado en un canal de agua en Puebla
Paco Pérez, conocido como el original Medio Metro, fue hallado sin vida en Puebla. | X
Geovanni Rodríguez Catarino
20 de Octubre de 2025

Este lunes 20 de octubre se confirmó la muerte de Paco Pérez, mejor conocido como el ‘Medio Metro’ original, quien se hizo popular por amenizar bailes sonideros disfrazado como El Chavo del 8. Su cuerpo fue encontrado sin vida en un canal de agua ubicado en San Sebastián de Aparicio, junta auxiliar de la ciudad de Puebla.

Medio Metro se dedicaba a amenizar fiestas y bailes/X
Medio Metro se dedicaba a amenizar fiestas y bailes.

El hallazgo: vecinos reportaron su cuerpo al amanecer

De acuerdo con los primeros reportes, vecinos de la localidad alertaron alrededor de las 7:00 AM sobre la presencia del cuerpo de una persona de baja estatura en el canal, que estaba siendo merodeado por perros callejeros.

Tras el aviso, elementos de la policía local acudieron al lugar y confirmaron el hallazgo: el cuerpo sin vida de una persona con enanismo. Los reportes preliminares indican que presentaba un golpe en la cabeza, lo cual habría sido la causa del fallecimiento. Debido a esta evidencia, se abrió una investigación por el presunto delito de homicidio.

Su cuerpo sin vida fue encontrado con signos de violencia/X
Su cuerpo sin vida fue encontrado con signos de violencia.

La Fiscalía tomó el control del caso

Dada la gravedad del hecho, la Fiscalía General del Estado, a través de su área especializada en homicidios dolosos, asumió el control de la investigación. Tras el acordonamiento de la zona y los primeros peritajes, se procedió al levantamiento del cuerpo, el cual tenía tatuajes visibles, como uno de San Judas Tadeo en el brazo y otro de la Santa Muerte en el pecho.

Medio Metro llevaba un tiempo presentándose con el grupo Super T/Facebook
Medio Metro llevaba un tiempo presentándose con el grupo Super T.

Confirman su identidad: era el ‘Medio Metro’ original

Posteriormente se confirmó que el ahora occiso era Paco Pérez, el ‘Medio Metro’ original, quien saltó a la fama años atrás por animar bailes del Sonido Pirata caracterizado como El Chavo del 8.

Lamentamos comunicar a todos nuestros seguidores el fallecimiento de nuestro compañero Medio Metro. Nos unimos al dolor que embarga a su familia. Descanse en paz”, se lee en la cuenta de Facebook de Grupo Súper T de Paco Toxqui, agrupación con la que se presentaba actualmente.

¿Quién era el ‘Medio Metro’ original?

Es importante destacar que Paco Pérez es distinto a otras dos versiones más conocidas del personaje que también trabajaron animando eventos del Sonido Pirata.

Recordar que existen otros dos Medio Metro, Eduardo Ramírez y Jonathan Uriel/X
Recordar que existen otros dos Medio Metro, Eduardo Ramírez y Jonathan Uriel.
  • Eduardo Ramírez, quien tras diferencias económicas con el dueño del sonido se independizó, alcanzando notoriedad en programas de televisión, colaboraciones con influencers y eventos de lucha libre.
  • Tras la salida de Ramírez, el personaje de Medio Metro, igualmente disfrazado como El Chavo del 8, fue retomado por Jonathan Uriel, quien actualmente sigue trabajando con Sonido Pirata.

 

TE PUEDE INTERESAR

¿Cuánto cuesta poner una ofrenda de Día de Muertos en CDMX?

Contra | 20/10/2025

¿Cuánto cuesta poner una ofrenda de Día de Muertos en CDMX?
Asesinan a Bernardo Bravo, líder limonero en Apatzingán; denunció red de extorsión antes de morir

Contra | 20/10/2025

Asesinan a Bernardo Bravo, líder limonero en Apatzingán; denunció red de extorsión antes de morir
VIDEO: Gaby Spanic da cachetada a participante de La Granja VIP Brasil y es eliminada

Contra | 20/10/2025

VIDEO: Gaby Spanic da cachetada a participante de La Granja VIP Brasil y es eliminada
Te recomendamos
¿Cuánto cuesta poner una ofrenda de Día de Muertos en CDMX?
Estados
Tendencias

LO ÚLTIMO

 