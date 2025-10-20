Murió Medio Metro: Su cuerpo fue encontrado en un canal de agua en Puebla

Este lunes 20 de octubre se confirmó la muerte de Paco Pérez, mejor conocido como el ‘Medio Metro’ original, quien se hizo popular por amenizar bailes sonideros disfrazado como El Chavo del 8. Su cuerpo fue encontrado sin vida en un canal de agua ubicado en San Sebastián de Aparicio, junta auxiliar de la ciudad de Puebla.

El hallazgo: vecinos reportaron su cuerpo al amanecer

De acuerdo con los primeros reportes, vecinos de la localidad alertaron alrededor de las 7:00 AM sobre la presencia del cuerpo de una persona de baja estatura en el canal, que estaba siendo merodeado por perros callejeros.

Tras el aviso, elementos de la policía local acudieron al lugar y confirmaron el hallazgo: el cuerpo sin vida de una persona con enanismo. Los reportes preliminares indican que presentaba un golpe en la cabeza, lo cual habría sido la causa del fallecimiento. Debido a esta evidencia, se abrió una investigación por el presunto delito de homicidio.

La Fiscalía tomó el control del caso

Dada la gravedad del hecho, la Fiscalía General del Estado, a través de su área especializada en homicidios dolosos, asumió el control de la investigación. Tras el acordonamiento de la zona y los primeros peritajes, se procedió al levantamiento del cuerpo, el cual tenía tatuajes visibles, como uno de San Judas Tadeo en el brazo y otro de la Santa Muerte en el pecho.

Confirman su identidad: era el ‘Medio Metro’ original

Posteriormente se confirmó que el ahora occiso era Paco Pérez, el ‘Medio Metro’ original, quien saltó a la fama años atrás por animar bailes del Sonido Pirata caracterizado como El Chavo del 8.

“Lamentamos comunicar a todos nuestros seguidores el fallecimiento de nuestro compañero Medio Metro. Nos unimos al dolor que embarga a su familia. Descanse en paz”, se lee en la cuenta de Facebook de Grupo Súper T de Paco Toxqui, agrupación con la que se presentaba actualmente.

¿Quién era el ‘Medio Metro’ original?

Es importante destacar que Paco Pérez es distinto a otras dos versiones más conocidas del personaje que también trabajaron animando eventos del Sonido Pirata.

Recordar que existen otros dos Medio Metro, Eduardo Ramírez y Jonathan Uriel.