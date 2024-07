Nacho Cano niega ser un criminal; pide investigar a la policía

Luego de que Nacho Cano fuera detenido por la policía de España por presuntamente contratar a bailarines inmigrantes para su musical la ‘Malinche’, fue el mismo compositor que salió a dar la cara.

En un principio, el exintegrante de Mecano fue denunciado por los delitos de explotación de migrantes y violar derechos laborales, pero en realidad fue una bailarina mexicana la que acusó al compositor ante las autoridades.

Nacho Cano se defiende

En una conferencia de prensa, Nacho Cano empezó por explicar que su detención se debe más a cuestiones políticas por apoyar a Isabel Ayuso, presidenta de la comunidad de Madrid, pues su novio y su familia han sido perseguidos por las autoridades.

El músico también detalló que la policía le dijo que si podría ir a declarar sobre el caso de una bailarina mexicana que lo estaba acusando, por lo que él aceptó sin que antes le notificaran por escrito porque no veía nada malo hasta el momento.

“El comisario me llama y me dice, ¿puede usted venir a declarar? Y yo le respondo que sí, pero no me notifican por escrito, ni me dicen nada, yo pensaba que iba a ir esta mañana a que me dijeran, estamos investigando esto y queremos saber tu opinión, no que me detuvieran, me hicieran la foto y las huellas, y saliera luego en El País automáticamente después, ahí está la situación, cuántas cuestiones laborales hay que investigar y ver. Entiendo yo quién soy, procuraré que todo esté bien porque alguien se va a fijar, hay mucha gente que está intentando hacerme daño obviamente, porque qué otra cosa puede ser?”, detalló.

¿Quién acusó a Nacho Cano de explotación de migrantes?

El director de teatro dijo que la denuncia vino de una mexicana, a la cual le dieron una beca para preparase como bailarina dentro de su musical 'Malinche', pero como causó problemas entre sus compañero fue que decidió sacarla del proyecto.

Cano explicó que nunca se contrató a nadie para su puesta en escena, todo se hace mediante una beca que realizan los gobierno de España y México, donde, incluso, el embajador mexicano se encarga de ver por la seguridad de los estudiantes.

“Pero ayer por la noche pensando que iba a pasar lo que ha pasado, aunque había una pequeña esperanza de que no fuera una maniobra orquestada; se pusieron 17 denuncias por parte de ellos, por el trato totalmente inadecuado, ilegal, irresponsable y coactivo de la policía, es decir, señores, el criminal no soy yo, el criminal es la policía, a ellos es lo que hay que investigar”, finalizó al decir que no hay cargos en su contra ni se le acusa de nada.

