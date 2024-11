Niega ‘El Mimoso’ detención; amenaza con demandar a la gente que lo esté difamando

El martes pasado corrió como la pólvora la noticia de que habían detenido a Luis Antonio López Flores, alías ‘El Mimoso’, por las presuntas acusaciones en su contra por violencia familiar.

Ante los hechos, el cantante de regional mexicano salió a negar todo lo que habían dicho sobre su persona, donde hasta se comentó que no podía abandonar Monterrey o sería encarcelado.

‘El Mimoso’ emprenderá acciones legales

En un ‘live’ que realizó desde el gimnasio al que acude, el exintegrante de la Banda El Recodo dijo que ya se cansó de los ataques en su contra, por lo que acudiría a sus abogados para defenderse.

“No me gusta hacer este tipo de ‘lives’, pero creo que ya es necesario ponerle un alto a las cosas. Créanme que me he portado de una manera muy tranquila, he tratado de seguir con mis proyectos, pero veo que a mucha gente no le está agradando el éxito que estoy viviendo en mi carrera, me andan levantando falsos rumores de que me detuvieron (...) Me están difamando", detalló.

‘El Mimoso’ dice que buscan su dinero

Luis Antonio también aprovechó el momento para recalcar que en ningún momento a golpeado a una mujer ni maltratado psicológicamente, como lo denunció su aún esposa María Elena Delfín Valdez.

Sin nombrarla, el cantante explicó que desde que está en pleito con su expareja todo se ha tratado de dinero, el cual ya no piensa seguir desembolsando, pero está vez acudirá ante la justicia para defenderse.

“Créanme que voy a ir y voy a dar con las cosas, no quiero hablar de más pero pues obviamente yo se los dije a ustedes desde un principio, lo que esta gente quiere dinero y como no les he soltado dinero, porque yo también tengo derecho a pelear ante la ley, quieren dinero y no se los voy a dar, viene diciembre y la gente quiere tener un dinerito en su bolsa”, expuso

Por último, 'El Mimoso' soltó que toda la gente que lo está afectando llevará esa mentira en su conciencia porque nadie sabe lo que está pasando e incluso dijo que le quieren tirar su presentación de enero próximo en el Auditorio Nacional.

“Ya es mucho que te estén difamando, ya es hora de hablar con mis abogados para llegar a un asunto de defensa, ya esto para mí llego a un punto, no manchen", concluyó.

