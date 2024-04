Nuevamente fallece otra mujer en importante cadena de gimnasios

Nuevamente en la cadena de gimnasios Smart Fit se reportó el fallecimiento de otra persona, la cual, supuestamente, no fue atendida por personal médico del lugar.

De acuerdo con el periodistas Carlos Jiménez, mejor conocido como el C4, nuevamente fue una mujer, ahora de 60 años, que se desvaneció en el nuevo Parque Tepeyac.

“Aseguran que no había servicio médico. Así llegaron paramédicos de @SSC_CDMX para tratar de ayudarla. Es la 3ª muerte en 1 mes. @FiscaliaCDMX indaga”, mencionó junto a la foto de la señora cuando era atendida por paramédicos.

Fallece la primera mujer en un Smart Fit

Cabe recordar que el pasado 29 de febrero, fue cuando se dio a conocer la primera mujer que falleció en un Smart Fit. La joven tenía 20 y también perdió la vida mientras hacía ejercicio en un gimnasio de la alcaldía Gustavo A. Madero.

Testigos, entre los que se encuentra una de sus amigas, señalaron que luego de caer, varias personas que también estaban haciendo ejercicio trataron de reanimarla, pero no tuvieron éxito. Por su parte los empleados del gimnasio no sabían qué hacer e incluso trataron de impedir que se le llamara a una ambulancia, la cual finalmente sí fue solicitada por un policía de la plaza, pero cuando llegaron los paramédicos sólo confirmaron que la joven ya no tenía signos vitales.

Primer fallecido en un Smart Fit

La primera persona que falleció en un Smart Fit fue un hombre de 49 años, de nombre Óscar Granados, el cual pereció mientras se ejercitaba en una caminadora del gimnasio ubicado en Plaza Comercial Vía 515, ubicado en la colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco.

La víctima también se desvaneció y personal del lugar solicitó de manera inmediata la presencia de paramédicos como del gobierno de la ciudad. Los hecho ocurrieron el pasado 14 de febrero.

