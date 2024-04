Fallecen, por separado, la actriz Barbara Rush y la novelista de Maryse Condenada

Barbara Rush, una popular actriz de las décadas de 1950 y 1960, que compartió créditos con Frank Sinatra, Paul Newman y otros actores cinematográficos de primer nivel y luego tuvo una próspera carrera televisiva, falleció. Tenía 97 años.

La muerte de Rush fue anunciada por su hija, la reportera de Fox News, Claudia Cowan, quien publicó en Instagram que su madre pereció el domingo de Pascua. No se proporcionaron detalles adicionales de momento.

Barbara Rush triunfó en Hollywood

Cowan elogió a su madre como una de las últimas de la “realeza del viejo Hollywood” y dijo que era la “mayor admiradora” de su madre.

Tras ser descubierta en una obra de teatro en el Pasadena Playhouse, Rush firmó un contrato con Paramount Studios en 1950 e hizo su debut cinematográfico ese mismo año con un pequeño papel en “The Goldbergs”, basada en la serie de radio y televisión del mismo nombre.

La actriz apareció en una amplia gama de películas. Protagonizó junto a Rock Hudson 'Captain Lightfoot' ('Orgullo de raza') y en la aclamada nueva versión de Douglas Sirk de 'Magnificent Obsession' ('Obsesión'), Audie Murphy en 'World in My Corner' y Richard Carlson en el clásico de ciencia ficción en 3D 'It Came From Outer Space' ('Vinieron del espacio'), por el que recibió un Globo de Oro a la revelación más prometedora.

Otros créditos cinematográficos incluyen el clásico de Nicholas Ray 'Bigger Than Life' ('Más poderoso que la vida'); 'The Young Lions' ('El baile de los malditos'), con Marlon Brando, Dean Martin y Montgomery Clift y 'The Young Philadelphians' ('La ciudad frente a mí') con Newman. Hizo dos películas con Sinatra, 'Come Blow Your Horn' ('Gallardo y calavera') y la parodia de Rat Pack 'Robin and the Seven Hoods' ('4 gángsters de Chicago'), que también contó con Martin y Sammy Davis Jr.

Maryse Condé muere a los 90 años

Por su parte, Maryse Condé, una aclamada novelista francófona de Guadalupe, que en novelas, cuentos, obras de teatro y memorias imaginó y redefinió el pasado personal e histórico desde la Nueva Inglaterra del siglo XVII hasta la Europa contemporánea, murió a los 90 años.

Condé, ganadora en 2018 de un Premio Nobel “alternativo”, falleció el lunes por la noche en un hospital de Apt, en las afueras de Marsella. Su editor de toda la vida, Laurant Laffont, dijo a The Associated Press que había sufrido de una enfermedad neurológica que afectó su visión hasta el punto de tener que dictar su última novela, ‘L’Évangile du nouveau monde’ (‘El Evangelio según el Nuevo Mundo’). Pero aun así disfrutó de la celebración de su cumpleaños 90, en febrero, acompañada por familiares y amigos.

“Estaba sonriendo, estaba alegre”, dijo Laffont, quien por lo demás la recordaba como una mujer de una intensidad y generosidad poco comunes. “Fue una despedida maravillosa, una despedida realmente grandiosa”.

Con su esposo, Richard Philcox, quien a menudo la traducía al inglés, Condé escribió decenas de libros, que van desde exploraciones históricas como ‘Ségou: les murailles de terre’ (‘Ségou: Las murallas de tierra’), su novela más conocida, hasta sus cuentos autobiográficos de ‘Le coeur a rire et a pleurer: Contes vrais de mon enfance’ (‘Corazón que ríe, corazón que llora- Cuentos verdaderos de mi infancia’) y nuevas versiones de la literatura occidental. Reelaboró ‘Cumbres borrascosas’ en ‘La migration des cœurs’ (‘Barlovento’) y emparejó a una esclava antillana con Hester Prynne de ‘La letra escarlata' en 'Moi, Tituba, Sorcière… Noire de Salem’ (‘Yo, Tituba, la bruja negra de Salem’).

