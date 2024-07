Paco Rueda busca liquidar megadeuda a Alejandro Camacho… ¡Luego de 4 años!

El pleito que enfrentan hoy Paco Rueda y Alejandro Camacho tiene ya cuatro años luego de que el joven actor le propusiera a su colega invertir dinero en un negocio donde recibiría una buena cantidad de intereses al mes.

De acuerdo con el histrión de ‘Cuna de Lobos’ en un principio todo empezó a marchar bien y recibía su pago en tiempo y forma, pero luego pasaron meses donde ya no recibió nada, por lo que exigió una respuesta y sólo le daban largas y por eso fue que decidió poner una denuncia por fraude.

Paco Rueda escapa de la prensa

Recién se realizó una audiencia para que Rueda respondiera a las acusaciones de Camacho, pero ésta no se realizó porque su abogado no llegó, pero habrá otro encuentro en los juzgados para el próximo 9 de julio.

“La audiencia no se pudo llevar a cabo porque el abogado de Paco no se presentó, entonces por el derecho a una defensa no pudo llevarse a cabo… Él ya está apercibido para que comparezca en la siguiente audiencia, debidamente asesorado, esto va a ocurrir el día 9, el próximo martes”, mencionó Alberto Castaño, defensa legal del primer actor.

Al salir del encuentro, Paco se topó con la prensa pero no se detuvo a dar declaraciones.

Paco Rueda busca un acuerdo

El abogado de Alejandro Camacho explicó que el acusado tuvo un acercamiento con ellos para llegar a un acuerdo pero donde no estuvieran las autoridades de por medio, a lo que rechazaron pues ya lo había pedido una vez y no pagó.

“En un inicio él ya había iniciado un convenio ante el Ministerio Público, mismo que ya fue incumplido, nos están haciendo nuevamente propuestas para llegar a un acuerdo reparatorio aquí en Sede Judicial, en caso de que eso se logre, entonces podremos hacer un acuerdo frente al juez donde se repare el daño a Alejandro Camacho… La posición de Alejandro Camacho es que se haga justicia, que él tenga una reparación del fraude que ha sufrido, pero a su vez si es necesario llegar a últimas instancias, lo vamos a hacer”, concluyó.

