Pa’l Norte 2025: ¡Te decimos cuándo revelan su cartel completo!

Hace 10 días, el festival Tecate Pa’l Norte anunció las fechas de la próxima edición 2025, lo cual puso contento a todos sus seguidores por que el león estaba despertando.

El evento musical que se realiza cada año el Parque Fundidora, en Monterrey, eligió los días 4, 5 y 6 de abril para armar la fiesta con bandas nacionales e internacionales.

¿Cuánto cuesta el abono de Pa'l Norte?

Incluso se dio a conocer el precio de los boletos en primera fase:

Precios de abono de Pa’l Norte 2025

General: 4 mil 370 pesos.

General +: 5 mil 465 pesos

Ascendente: 6 mil 490 pesos

VIP: 8 mil 750.00 pesos

Las entradas las puedes comprar a través del sitio oficial de Ticketmaster y considera que además del costo antes mencionado, se le agrega el de cargos por servicio.

¿Cuándo anuncia Pa’l Norte su cartel completo?

Los seguidores de Pa’l Norte como cada año hacen sus peticiones de los artistas o bandas que desean ver como; J Balvin, Green Day, Capital Cities, Babasónicos, Girl in Red, Nathy Peluso, Xavi, Olivia Rodrigo, Fall Out Boy, King of Leon, The Black Keys y Empire of the Sun.

Pero para salir de dudas, el festival anunciará su line up completo, es decir todo el cartel, el próximo martes 29 de octubre. Así que debes de estar al pendiente de las redes sociales porque te llevarás una sorpresa con el cóctel de géneros que armarán con rock, regional mexicano, música electrónica, rap y pop.

