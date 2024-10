¡Pa'l Norte 2025 ya tiene fecha! El león está despertando una vez más

Por medio de sus redes sociales, el festival Tecate Pa’l Norte anunció las fechas de la próxima edición de 2025, lo cual puso contento a todos sus seguidores por que el león está despertando.

El evento musical que se realiza cada año el Parque Fundidora, en Monterrey, eligió los días 4, 5 y 6 de abril para armar la fiesta con bandas nacionales e internacionales.

¿Qué bandas estarán en Pa’l Norte 2025?

Aunque los organizadores todavía no dan a conocer su line up, se empezaron a filtrar carteles falsos de los grupos que podrían estar sobre los escenarios.

Entre peticiones que se hacen esperan la llegada de J Balvin, Green Day, Capital Cities, Babasónicos, Girl in Red, Nathy Peluso y el Xavi.

Pero como artistas principales, los seguidores quieren a Olivia Rodrigo, Fall Out Boy, King of Leon, The Black Keys y Empire of the Sun, quienes andarán de gira en otros festivales internacionales.

Lo que sí es verdad, es que los boletos se podrán adquirir por Ticketmaster.com.mx. Sólo que la fecha de preventa todavía no se revela.

