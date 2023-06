Paul Stanley encara a Wendy Guevara por no hacer nada en La Casa de los Famosos

El clip fue compartido por la usuaria @nena_griss y en este se observa a Emilio Osorio, Sergio Mayer, Poncho de Nigris y Paul Stanley ejercitándose en el espacio exterior de la casa, mientras Wendy los observa recostada en un camastro.

A sabiendas de que los fans del programa pueden verlos 24/7, la influencer justificó su actitud: “La gente me verá aquí, acostada en la casa y dirá: ‘¿por qué Wendy no hace nada?' Porque me recetó el doctor que ahorita tengo que descansar, tener mucho reposo y pensar cosas bonitas”.

Aunque Poncho, Sergio y Emilio pasaron por alto el comentario, quien se enganchó fue Paul, quien le reclamó a Wendy que lleva mucho tiempo sin hacer nada.

La influencer no se quedó callada y le contestó a Paul: “A veces limpio, no es necesario que tú me veas limpiar”.

La respuesta molestó todavía más a Paul, quien tajante le dijo: “Ni el cu.. te limpias”. Wendy no quiso seguir con la discusión y le pidió al público no juzgarla por verla tan poco activa en la casa”.

De acuerdo con familiares de Wendy, la influencer se puso implantes previo a su ingreso al reality, motivo por el cual tendría que seguir recomendaciones médicas especiales.

Fans defienden a Wendy

Un extracto de esta discusión fue compartido a través de su cuenta en Instagram de Wendy Guevara, donde como era de esperarse sus fans salieron en su defensa: “Se entiende... Esta cargando con todo el peso de llevar un buen rating en la casa de Wendy”, “Ha de estar cansada del éxito gracias a ella la casa de Wendy”.

Otros usuarios fueron más allá y despotricaron contra Paul: “Saquen a Paul ya se le olvido que así lo trataban en hoy, si no fuera por que es él hijo de stanley ni figuraba, arriba mi Wendy hermosa!”

Este miércoles 28 de junio La Casa de los Famosos tendrá una nueva Gala de Eliminación que promete ser más tensa que las tres anteriores.